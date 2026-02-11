各種清掃機器を扱うケルヒャー ジャパン（横浜市）は、家庭用カーペット・リンスクリーナー「SE 2」シリーズを、2026年2月10日に同社公式オンラインショップなどインターネット通販先行で発売。

スポットノズルを同梱した「SE 2 Spot Care」も用意

洗浄水を吹き付けて繊維の奥の汚れを浮かせて強力に吸引し、洗濯機で洗えないソファやカーペット、車のシートなどを"水洗い"できるコンパクトモデル。保管や持ち運び時の扱いやすさなど、日本の住環境にフィットした設計だという。

トリガーを引くだけで、タンク内の希釈した洗浄剤や水を噴射可能。洗浄後の残留水分を抑えて乾燥時間を短縮し、清掃後はすぐに使える状態に仕上がる。

ハンドル付きのスリムな縦型デザインを採用した持ち運びしやすい形状で、電源コードやサクションホース、ノズルなどの付属品を本体内にまとめられる「オールインワン収納」を実現した。

清掃後は、清水を循環させることでホースおよび内部を洗浄できる。

スプレーヘッド、専用洗浄剤100ミリリットルが付属する「SE 2」が2万4800円（税込）、加えてスポットノズルを同梱する「SE 2 Spot Care」が2万6800円（同）。