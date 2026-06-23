野球塾「J-PARK」の福原芳之代表推奨…きれいなスイング作るトップハンドティー少年野球の現場で指導者を悩ませるのが、腕の力に頼る「手打ち」やバットが遠回りする「ドアスイング」だ。こうした課題を解決し、ミート力を向上させる練習法がある。徳島商やJR四国でプレーし、現在は徳島県の野球塾「J-PARK」の代表を務める福原芳之さんは、きれいなスイング軌道をつくるトップハンド（捕手側の手=右打者は右手）だけで行うティ