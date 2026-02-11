¥Á¥ç¥³¤Ê¤Î¤ËÂÀ¤é¤Ê¤¤¡õÈ©¤Ë¤â¤¤¤¤¡ª ²Ð¤ò»È¤ï¤Ê¤¤¡ÖÄ²³è¥Á¥ç¥³¡×ºî¤êÊý¤Ï¶Ã¤¯¤Û¤É´ÊÃ±
¤¤¤¤Ê¤ê¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤Ï¹¥¤¤Ç¤¹¤«¡©¡Ö»Å»ö¤Î¹ç´Ö¤Ë¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ö¤Ç¤â¡¢¥Ë¥¥Ó¤äÂÎ½Å¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¡Ä¡Ä¡×¤½¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤Ë¡¢ºá°´¶¤ÈÀï¤¤¤Ê¤¬¤é¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ëÊý¤âÂ¿¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¼Â¤ÏÉ®¼Ô¤â¡¢ÀÎ¤Ï¡Ö¥Á¥ç¥³¡á¤¢¤Þ¤êÎÉ¤¯¤Ê¤¤¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¤½¤·¤Æ¼ÂºÝ¤Ë¿©¤Ù¤Æ¸å²ù¤¹¤ë¥¿¥¤¥×¤Ç¤·¤¿¾Ð¡Ë¡£
¤·¤«¤·¡¢¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤Î¸¶ÎÁ¤Ç¤¢¤ë¥«¥«¥ªÆ¦¤Ë¤ÏÁÛÁü°Ê¾å¤Î·ò¹¯¸ú²Ì¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤ÏÄ²¤ä¤ªÈ©¡¢¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤ÎÅ¨¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡ª
¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢»ÔÈÎ¤Î¥Á¥ç¥³¤Î·üÇ°ÅÀ¤ò²òÀâ¤·¤Ä¤Ä¡¢Ä²¤ä¤ªÈ©¤Ë¤âÎÉ¤¤¡Ö¼«²ÈÀ½Ä²³è¥Á¥ç¥³¡×¤Î¥ì¥·¥Ô¤ò¤´¾Ò²ð¡£¸¦µæ·ë²Ì¤ò´ð¤Ë¡¢¤Ê¤¼¤³¤ÎºàÎÁ¤¬ÎÉ¤¤¤Î¤«¤â²òÀâ¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¼¤ÒºÇ¸å¤Þ¤ÇÆÉ¤ó¤Ç»î¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡ª
¢¡¤½¤â¤½¤â°ìÈÌÅª¤Ê¥Á¥ç¥³¤Î·üÇ°ÅÀ
¤â¤Á¤í¤ó»ÔÈÎ¤Î¥Á¥ç¥³¤â¡¢¤¿¤Þ¤Ë³Ú¤·¤ß¤È¤·¤Æ¿©¤Ù¤ëÊ¬¤Ë¤ÏÌäÂê¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡ª ¤Ç¤¹¤¬¡¢Ä²Æâ´Ä¶¤ä·ò¹¯¤Î»ëÅÀ¤Ç¹Í¤¨¤ë¤È¡¢»ÔÈÎ¤ÎÂ¿¤¯¤Î¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤Ë¤Ï¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î·üÇ°ÅÀ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¾Ü¤·¤¯¤ß¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡ Çòº½Åü¤Î²á¾êÀÝ¼è
Â¿¤¯¤Î»ÔÈÎ¥Á¥ç¥³¡ÊÆÃ¤Ë¥ß¥ë¥¯¥Á¥ç¥³¤ä¥Û¥ï¥¤¥È¥Á¥ç¥³¡Ë¤Ë¤Ï¡¢¥«¥«¥ª¤è¤ê¤â¡Öº½Åü¡×¤¬Â¿¤¯´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼ÂºÝ¤ËÎ¢ÌÌ¥é¥Ù¥ë¤ò¤ß¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¸¶ºàÎÁ¤ÎºÇ½é¤«2ÈÖÌÜ¤¢¤¿¤ê¤ËµºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾¦ÉÊ¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£º½Åü¡Ê¥·¥çÅü¡Ë¤ÎÀÝ¤ê¤¹¤®¤Ï¡¢Ä²Æâ´Ä¶¤òÍð¤¹¸¶°ø¤Ë¤Ê¤ë¥«¥ó¥¸¥À¶Ý¤Ê¤É¤Î¥¨¥µ¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢·ìÅüÃÍ¤¬µÞ¾å¾º¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢±ê¾É¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹¥ê¥¹¥¯¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢ ÀÑ¶ËÅª¤ËÀÝ¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤Ìý¤¬Â¿¤¤
¤µ¤é¤Ë¸¶ºàÎÁÌ¾¤ò¸«¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¡Ö¿¢ÊªÌý»é¡×¤È½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤³¤ì¤Ï¥³¥¹¥È¤ò²¼¤²¤ë¤¿¤á¤Ë»È¤ï¤ì¤ëÌý¤Ç¤¹¤¬¡¢¼ïÎà¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥È¥é¥ó¥¹»éËÃ»À¤ò´Þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤ê¡¢¥ª¥á¥¬6»éËÃ»À¤¬²á¾ê¤À¤Ã¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¤É¤Á¤é¤â¡¢ÀÑ¶ËÅª¤Ë¤ÏÀÝ¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤»é¼Á¤Ç¤¹¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢¡Ö¥«¥«¥ª¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤±¤ì¤É¡¢°ì½ï¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ëº½Åü¤ÈÌý¤¬¤Á¤ç¤Ã¤È¿´ÇÛ¡Ä¡Ä¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ÀµÄ¾¤Ê¤È¤³¤í¡£
¤½¤³¤ÇÄó°Æ¤·¤¿¤¤¤Î¤¬¡¢ºàÎÁ¤ò¼«Ê¬¤ÇÁª¤ó¤Çºî¤ë¡Ö¼«²ÈÀ½¥Á¥ç¥³¡×¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡ª
¢¡¼«²ÈÀ½¡¦Ä²³è¥Á¥ç¥³¤ÎÄ²¤ä¤ªÈ©¤Ø¤Î¸ú²Ì
º£²ó¤´¾Ò²ð¤¹¤ë¼«²ÈÀ½¥Á¥ç¥³¤Ï¡¢¤¿¤À¥Ø¥ë¥·¡¼¤Ê¤À¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Ä²Æâ´Ä¶¤ä¤ªÈ©¤òÀ°¤¨¤ë¤¿¤á¤Î¡ÖºÇ¶¯¤ÎÉÛ¿Ø¡×¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª
¡ ¥«¥«¥ª¥Ý¥ê¥Õ¥§¥Î¡¼¥ë¤ÇÄ²¤òÀ°¤¨¤ë
¤Þ¤º¼çÌò¤Ç¤¢¤ë¡Ö½ã¥³¥³¥¢¥Ñ¥¦¥À¡¼¡×¡£¤³¤ì¤Ë¤Ï¥«¥«¥ª¥Ý¥ê¥Õ¥§¥Î¡¼¥ë¤¬¤¿¤Ã¤×¤ê´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥«¥«¥ª¥Ý¥ê¥Õ¥§¥Î¡¼¥ë¤òÀÝ¼è¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ä²Æâ¤ÎÎÉ¤¤ºÙ¶Ý¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥é¥¯¥È¥Ð¥Á¥ë¥¹¶Ý¡ÊÆý»À¶Ý¡Ë¡×¤ä¡Ö¥Ó¥Õ¥£¥º¥¹¶Ý¡×¤ÎÁý¿£¤¬Â¥¿Ê¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤Ê¤ó¤È¡Ö¥¦¥§¥ë¥·¥å¶Ý¡Ê¥¯¥í¥¹¥È¥ê¥¸¥¦¥à¡¦¥Ñ¡¼¥Õ¥ê¥ó¥¸¥§¥ó¥¹¡Ë¡×¤Ê¤É¤ÎÉÂ¸¶À¤Î¤¢¤ë°¶Ì¶Ý¤ò¸º¤é¤¹¸ú²Ì¤â³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡ª(¢¨1)
¢ ¥³¥³¥Ê¥Ã¥Ä¥ª¥¤¥ë¤Ç¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤â¥µ¥Ý¡¼¥È
º£²ó¤Î¥ì¥·¥Ô¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥³¥³¥Ê¥Ã¥Ä¥ª¥¤¥ë¡×¤ò»ÈÍÑ¤·¤Þ¤¹¡£¥³¥³¥Ê¥Ã¥Ä¥ª¥¤¥ë¤Ë¤Ï¡¢MCT¡ÊÃæº¿»éËÃ»À¡Ë¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎMCT¤Ï¡¢Ä²³è¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡Ö»éËÃÇ³¾Æ¡×¤Î¶¯¤¤Ì£Êý¤Ç¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
2022Ç¯¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿ÆüËÜ¤Î¸¦µæ¤Ç¤Ï¡¢Æü¾ïÅª¤Ê³èÆ°¥ì¥Ù¥ë¤¬Äã¤¤¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¡ÖMCT¤ò1Æü2g¡¢2½µ´Ö¡×ÀÝ¼è¤·¤Æ¤â¤é¤¦¼Â¸³¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢MCT¤òÀÝ¼è¤·¤¿¥°¥ë¡¼¥×¤Ï¡¢¡Ö»éËÃÇ³¾ÆÎÌ¡×¤¬Í°Õ¤ËÁý²Ã¤·¤¿¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡ª(¢¨2)
¤Ä¤Þ¤ê¡¢¥³¥³¥Ê¥Ã¥Ä¥ª¥¤¥ë¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ëMCT¤òÀÝ¼è¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Áé¤»¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¸ú²Ì¤â´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
£¡¡´¥ÁçÈ©¤ÎÂÐºö¤Ë¤â¡ª È©¤Î¿åÊ¬ÎÌ¥¢¥Ã¥×
¤µ¤é¤Ë´ò¤·¤¤¤³¤È¤Ë¡¢¥«¥«¥ª¤Ë¤ÏÈ©¤Ø¤ÎÈþÍÆ¸ú²Ì¤â´üÂÔ¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
ºÇ¿·¤Î¸¦µæ¤Ç¤Ï¡¢¥«¥«¥ª¥Ñ¥¦¥À¡¼¤ò12½µ´ÖÀÝ¼è¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¡ÖÈ©¤Î¿åÊ¬ÎÌ¤¬ÂçÉý¤Ë¥¢¥Ã¥×¡×¤·¡¢¡Ö¥·¥ï¤¬¸º¾¯¤·¤¿¡×·ë²Ì¤¬Êó¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£(¢¨3) ¤É¤¦¤ä¤é¡¢È©¤Î½á¤¤¤òÊÝ¤Ä¡Ö¥Ò¥¢¥ë¥í¥ó»À¡×¤ä¡Ö¥³¥é¡¼¥²¥ó¡×¤ÎÀ¸À®¤ò½õ¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
