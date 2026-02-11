予想外の幕切れだった。BEAST Xの下石戟（協会）が2月10日、「大和証券Mリーグ2025-26」の第1試合に登板。オーラスでトップ目が大きな失点をしたことで、2着目で追走していたところに、まさかの勝利が転がり込んだ。

【映像】まさか！園田の放銃で下石にトップが転がり込んだ場面

序盤から高打点が飛び交った。当試合は起家からEARTH JETS・石井一馬（最高位戦）、渋谷ABEMAS・白鳥翔（連盟）、下石、赤坂ドリブンズ・園田賢（最高位戦）の並びで開始。東1局、下石は白鳥に東・赤・ドラの3900点を放銃した。東2局では、白鳥のリーチに応戦。ここでアガリ牌のひとつである赤牌の5索を手繰り寄せると、裏ドラも1つ乗ってリーチ・ツモ・平和・赤2・裏ドラの跳満・1万2000点（供託1000点）を獲得した。

これでトップ目に立つも、東3局では園田が跳満・1万2000点を一発ツモ。下石を抜くと、親番の東4局、東4局1本場でも6000点、親満貫・1万2000点（＋300点）をアガった。南1局、下石は白鳥に5200点を献上。3着目に転落したが、親番の南3局ではポンから中・混一色・赤の親満貫・1万2000点を奪取し、2着目に浮上した。南3局1本場では、「一馬さんと白鳥さんが3索を持ってなさそうで、これは勝負に行っていいかな」とペン・カン3索待ちでリーチを宣言。これを見事に射止め、リーチ・ツモ・赤・ドラ・裏ドラの、2連続となる親満貫・1万2000点（＋300点、供託1000点）を成就させた。

南4局を迎えた時点で、下石はトップ目の園田と9900点差。満貫ツモで捲れる状況だ。ここで下石はタンヤオ・平和、裏ドラが乗れば満貫に昇格する形でのリーチを選択。その後、3着目の石井がリーチをかけると、逃げ切りを狙う園田が長考の末、石井に差し込んだ。ただ、これがなんと跳満・1万2000点。園田が呆然とする中、1100点差で下石の勝利が確定した。

2月5日に続く連勝で11勝目。個人スコアも2位までアップした。試合後、タイトルについて聞かれた下石は「MVPはちょっと遠いかなと思っているので…」と返答。「最多勝を獲れたらいいかな、とは思います」と、今期から新設されたタイトルに照準を定めた。「このトップで、セミファイナルはかなり見えたんじゃないかなと思います」。現状、チームは4位のセガサミーフェニックスに大差を付けての3位。麻雀界の鬼神が、創設3年目のチームを優勝へと導く。

【第1試合結果】

1着 BEAST X・下石戟（協会）4万1100点／＋61.1

2着 赤坂ドリブンズ・園田賢（最高位戦）4万点／＋20.0

3着 EARTH JETS・石井一馬（最高位戦）3万4300点／▲5.7

4着 渋谷ABEMAS・白鳥翔（連盟）−1万5400点／▲75.4

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

（ABEMA／麻雀チャンネルより）

