〈潜入ルポ〉エアーマットにバスタブ…ソープランド備品の知られざる歴史と廃業目前の「トルコ風呂」で出会った3番の女

日本全国で約800店あるとされるソープランドは、かつて「トルコ風呂」と呼ばれていたのをご存知だろうか。その後、名称の変更とともに独自の進化を遂げてきたソープだが、その裏側で欠かせない存在だったのが、エアーマットやバスタブといった“備品”の数々。実はそれらにもまた意外なルーツと知られざる開発秘話がある。



【画像】現代日本に普及した「男の風俗文化」の歴史に迫る『ルポ 風俗の誕生』





『ルポ 風俗の誕生』より一部抜粋、再構成してお届けする。

ソープランドの備品の歴史

営業する上で欠かせないさまざまな「備品」がソープランドにはある。

ソープ嬢がプレイの際に使う「エアーマット」や「バスタブ」だ。客をマットの上に寝かせ、石鹼の泡をまぶし、カラダを密着させる「泡踊り」をする。浴槽に浸かっている客の尻の下に膝を入れ、浮かせた下半身を刺激する「潜望鏡」などのプレイが売りになっている。

エアーマットが登場したのは1963年だ。当時はソープランド専用につくられたものではなく、海水浴で使う大きなビーチマットが使われていた。東京・上野の「弁天トルコ」でのはじまりは、単にプレイルームを豪華に見せるために置いただけだったというが、それがいつしかプレイで使われるようになったのだ。

『風俗ルポ 昭和末年のトルコロジー』（伊藤裕作著／人間社新書）によると、泡踊りのはじまりは、千葉・栄町の石亭や川崎・堀之内の王流グループ、1969年に川崎・堀之内にオープンした「川崎城」の浜田嬢など諸説あるようだ。エアーマットの快感は評判を呼び、進化を重ねながら全国に普及していったという。

一方、ソープランド用のバスタブは公家（西四辻子爵家）の出身で当時、滋賀プラスチックス代表の西四辻公敬が広めた。雄琴のソープランドのバスタブすべてが滋賀プラスチックス社製であり、全国的に見ても80％のシェア率だったとされる。

はじまりはいつか。西四辻の甥は評論家、翻訳家の川本三郎だとわかり、取材を試みた。だが、残念ながらそれはかなわなかった。

ただ、バスタブメーカー「タケシタ」の代表取締役・武下充宏はネットに掲載された「レジャー・ラブホテルにおける バスタブ・バスルームの歴史を語る」というインタビュー記事のなかで次のように語っている。

1970年には〈「サラダボウル」と「人間洗濯機（三商機器）」というバスタブが登場しています。「サラダボウル」というのは、丸いバスタブで、その名の通り、透明なバスですね。（中略）「人間洗濯機」というのは、形はドラム缶の小型版。初期の洗濯機にこのようなものがありましたが、そこに人間が入れるようにしたわけですが、話題性はあっても継続的なヒット商品にはならなかったようです。〉

西四辻率いる滋賀プラスチックス社は、このころソープランド用のバスタブを開発したと見ていいだろう。加えて西四辻の証言を引用する。

〈当時、サウナバスをつくっているところは、うちしかなかったからね。ホテルオークラのスチームバスが滋賀プラスチックスの製品だとわかって、全国からワッと注文がきた。小佐野賢治や児玉誉士夫、元巨人軍の川上哲治も買いに来た。トルコ風呂にうちの製品を納めるようになったのも、うちの製品がよかったからだ。最初の頃のトルコ風呂は木の不衛生なやつで、およそ健康的とはいえなかった。そこで、業者がうちのプラスチックに目をつけ、全国から注文が殺到したというわけだ〉 （『新 忘れられた日本人』佐野眞一著より）

バスタブがプラスチック製に変わったのは、1970年ごろのことで、それまでトルコ風呂では不衛生な木製浴槽が使用されていたことになる。

廃業前の浅草観音温泉

遊廓の守り神として信仰されてきた歴史がある吉原神社で入手した「吉原現勢譜今昔図」を手に「吉原のいま」を歩いた。周辺には、約120軒のソープランドが現存している。

揚屋町通りの現在「カサノヴァ」が営業している付近は、かつて吉原初のトルコ風呂「東山」があったことで有名だ。

『トルコロジー』（広岡敬一著／晩聲社・ヤゲンブラ選書）には、1958年7月開業とあり、トルコ風呂は東山をきっかけに雨後の筍のように増えたそうだ。

揚屋町通りから仲之町通りに入り、京町通りとの交差点を目指した。この付近に東山と同時期に開業したトルコ風呂「ミッキー」があったという話を聞いたからだ。

現場到着、ミッキーではなく、ソープランド「信長」が京都の町屋風の店構えで佇んでいた。ホームページには「熟女専門」「吉原の伝統を守り続けて創業30年」とある。果たしてミッキーと信長の関係は--。

この地で古くから蕎麦店を営む店主によれば、「ミッキーは約30年前に屋号を信長と変えた」という。吉原現勢譜今昔図にある1958年当時の地図でも同地にミッキーが確認できた。

「古い付き合いだからよく知ってるけど、経営者はそのままだよ」と店主。東山に続くトルコ風呂のひとつと見られる。

「現存する最古のトルコ風呂」を求めて浅草観音温泉に向かう。場所は浅草寺の西隣、浅草花やしきの前。だが、あるのはお祭り商店街・西参道で、浅草観音温泉は跡形もなくなっていた。

近隣で商店を営む店主によると、2016年に閉店し、2018年に解体されたという。賑やかな商店街の入り口の顔としての現在の姿になったのは、2013年ごろのことだ。

表向きは、その名のとおり温泉銭湯。しかし密かにトルコ風呂としても営業するというふたつの顔を持つ。そんな全貌は明らかになることなく潰えてしまったのか--。

実は、廃業前の浅草観音温泉に潜入取材していた。

2008年ごろのことだ。地元が浅草の先輩と、浅草を散歩した。浅草寺に参り、花やしき前を通り抜けたところに、古い3階建てのビルがあった。パッと見は一般的な銭湯のようだが、不思議と入り口が左右にふたつ。その答えは浅草が地元の先輩が知っていた。

「左が1回700円の公衆浴場、右が総額8000円のトルコだ。地元では有名だぞ」

後日、あらためて足を運んだ。まずは受付で初老の男に入浴料の4000円を払い、「入浴券」と書かれた紙切れをもらう。

「時間は60分ね。んじゃ、靴を脱いで2階に行って」

指名はできないらしい。靴も自分で靴箱に入れるらしい。

おそるおそる2階に上がった。てっきり、ソープランドによくある待合室があり、三つ指をついた泡姫が現れるものと思っていた。だが、そこには誰もいなかった。待合室もなかった。まるで廃墟病院のように寂れた廊下の左側に、個室が8つ並んでいるのみだ。

急に寒気が襲ってきた。スリ足で進むと、突然、扉が開いた。

まんま志村けんのババアコントだ

「あら、お客さんかい？ ここでタバコでも吸って待ってね」

病院の診察室にあるような細長いマッサージベッド、アパートの浴槽程度の広さしかない風呂。声の主は、推定65歳でＴシャツに短パン、短髪の老女。まさか……。

10分後、当然のようにその老女がプレイ相手として現れた。案内された部屋は、病院の診察室にあるような細長いベッドと風呂、ひとり用サウナがあるだけで、殺風景を絵に描いたような場所だ。

「あとでいいから、4000円ちょうだいね」

全裸になり、風呂に入ったあと、普通の風呂椅子（スケベ椅子ではない）に座るよう指示される。タオルで全身をゴシゴシ洗われる。髪の毛もゴシゴシ洗われる。丁寧なのは結構だが、老女は着衣のままだ。

ベッドで仰向けになるよう言われ、老女がマッサージをはじめた。そして、ローションを局部に塗りたくり、オスペ--つまり手コキ……。

「本番じゃないんだ」

「ウチはトルコよ。当たり前じゃない」

無呼吸状態でシコシコし続けるから、老女が変な吐息を漏らす。まんま志村けんのババアコントだ。

「なかなか出ないねぇ。いつも遅いの？ じゃあアレ持ってきてあげるよ」

オスペをはじめて3分、何やら厚手のビニール袋から数冊のファイルを取り出す老女。見れば、昭和感たっぷりな裏本のカラーコピーだ。つまり、これで興奮しろってことか。何か、すごいわ。

いったい何だろう、この店。本来なら単なるトホホ体験だが、温泉とマッサージですっかりリフレッシュし、この値段ならアリだと思いはじめる自分がいる。時空を超えたトルコ風呂体験は、ソープランド以上の魅力があったのだ。

残り時間はわずか。お姉さん、ちょっと話を聞かせてください。

「昔はこのビル、健康ランドみたいなレジャー施設だったのよ。いまは喫茶もやってないし、個室も浴槽が壊れてから3つしか使っていないわ。だから女の子も3人だけ。いちばん若くても40代後半よ」

何でも、営業は朝の6時半から夕方6時までで、毎週水曜日が休み。遊び方は風呂に浸かるだけでもOKだが、これだと老女の取り分はなし。オスペをしてはじめてカネになるという。

「これでも結構お客さんが来るのよ。前は芸能人もよく来たんだから」

聞けば、下は50歳から上は90歳まで、好事家たちが通い詰めるという。ウソかホントか、かの有名なプロゴルファー・中嶋常幸も常連だったというから驚きだ。

「地元の男はほとんど来ないけどね。まあ、連中は少々値段が高くても吉原に行くわね」

そういえば、タイマーとかもないな。

「ホントは60分だけど、いつも時間はだいたいなのよ。それにアナタ、発射しなかったでしょう。2000円に負けてあげるわ」

気づけば入店から1時間半が過ぎていた。別れ際に名前を聞いた。すると老女は哀愁たっぷりに言った。

「3番。ここの女の子は部屋番号で呼ばれるの」

文／高木瑞穂

ルポ 風俗の誕生

高木 瑞穂

2025/12/24

1,980円（税込）

256ページ

ISBN： 978-4909979957

戦慄のベストセラー『売春島』著者の

話題の連載が待望の単行本化！



あのサービスやモノを生み出した当事者の証言から

島民が語る「売春島」のその後まで…

「男の夢」の起源を巡る旅



気鋭のノンフィクションライターの「ライフワーク」を集大成！



現代日本に普及した「男の風俗文化」の歴史に迫る



風俗ルポ、といってもよくある体験記ではない。

風俗業態の数あるモノやジャンルについて、

その「はじまり」から「現在」までを歩き、

ときには資料で補いながら綴ったものだ。



きっかけは「売春島」取材だった。

三重県志摩市の沖に浮かぶ渡鹿野島、

通称「売春島」の成り立ちを調べていて、

はじまりを探る楽しさに気づいた。



それは驚きの連続だった。

そこには当事者しか知らない事実と計算、

そして戦いがあったのだ。（「はじめに」より）