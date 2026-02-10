2月25日にも実施が期待されている「Gaxaxy Unpacked」にて、フラッグシップスマホGalaxy S26シリーズの発表が期待されているなか、Samsung（サムスン）がYouTubeに新たな映像を公開。

Galaxy S26シリーズに関連するかもしれないある機能について、映像内でほのめかされています。

ズーム機能がAIで強化される？

映像内では、かなり距離のある場所から橋や建造物を写している様子が描かれていますが、映像の途中で橋の上にある車に突然グッとズームされます。すると、車内にいたサングラスをかけた犬が驚いた様子で、カメラの方向へ向き直ります。そう、とんでもないズーム力を演出しているんです。映像には「CLOSER（もっと近づく）」の文字も。

現行フラッグシップモデルであるGalaxy S25 Ultraは、10倍光学ズームに加え、最大100倍のデジタルズームを売りにしています。控えめに言っても業界トップクラスのズーム力ですが、まだまだ序の口ということでしょうか。

映像の最後に「AI Phone」の表記があることを考えると、Galaxy S26シリーズはデジタルズームかつAIによるズーム強化が期待できるのかも。

また別の2本の映像では、映像撮影と写真撮影におけるナイトモードの強化もちらつかせています。こちらもすでにGalaxy S25 Ultraでの人気かつ優れた機能ではありますが、より鮮明になるということでしょうか？ 星空の撮影がさらに綺麗になりそう。

今のところ、Galaxy S25 Ultra同様、カラバリは豊富にある様子ですが、デザイン面での変化はあまり期待されていないGalaxy S26シリーズ。ただこれまで以上にカメラ機能面の強化があるなら、ちょっと楽しみになってきたかも。

