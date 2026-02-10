³ô¤ÇÇúÂ»¤Î¿åÃ«È»¡¢´Þ¤ßÂ»¤Ë¥Í¥Ã¥È¾×·â¡Ö¤â¤¦Åê»ñ¤ä¤á¤¿Êý¤¬¡Ä¡×¡ÖÂ»ÀÚ¤ê¤·¤¿¤ó¤«¤Ê¤¡¡©¡×
¡¡Åìµþ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯Âîµåº®¹ç¥À¥Ö¥ë¥¹¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¿åÃ«È»¤¬9Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¤ò¹¹¿·¡£³ô¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥±¥¿°ã¤¤¤Î´Þ¤ßÂ»¤òÊú¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡Ûµ¤¤Ë¤Ê¤ë¡ª¥±¥¿°ã¤¤¤Î¥Þ¥¤¥Ê¥¹¡Ä¿åÃ«È»¤¬Çã¤Ã¤ÆÇúÂ»¤·¤¿³ô
¡¡ºÇ¶á¡¢FX¤Ç¡ÖÌó2100Ëü¥×¥é¥¹¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤Æ¤¤¤¿¿åÃ«¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢8Æü¤Ë¡ÖÌÀÆüÂçÂ»¤¹¤ëÌ¤Íè¤¬¸«¤¨¤ë¡¡(2ËçÌÜ¤Ï¼«¼çµ¬À©¡Ä)¡×¤È¥¹¥¯¥·¥ç¤òÅê¹Æ¡£Æü·ÐÊ¿¶Ñ¥Ù¥¢2ÇÜ¾å¾ìÅê¿®¡Ê¥À¥Ö¥ë¥¤¥ó¥Ð¡¼¥¹Æü·Ð¡¡ÌÃÊÁ¥³¡¼¥É¡§1360¡Ë¤òÊÝÍ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Þ¥¤¥Ê¥¹866Ëü4259±ß¡Ê¡Ý15.13¡ó¡Ë¤Î´Þ¤ßÂ»¤òÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Æ±ÌÃÊÁ¤ÏÆü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤ËÏ¢Æ°¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢¾å¤¬¤ì¤Ð³ô²Á¤¬²¼¤¬¤ê¡¢²¼¤¬¤ì¤Ð³ô²Á¤¬¾å¤¬¤ê¡¢9Æü¤ÎÆü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤ÎÇú¾å¤²¤ò¼õ¤±Æ±ÌÃÊÁ¤ÏÇú²¼¤²¡£¤³¤ì¤Ë¿åÃ«¤Ï¡Ö´°Á´¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¤Ê¤¡¡Ä¤ß¤ó¤Ê¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡¡ÍèÇ¯¤Þ¤¿²ñ¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤ÈÃ²¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡Ö1/23¤ÎÌÙ¤±¤ò¿á¤Èô¤Ð¤·¤¿¤«¤Ê¡×¡Ö¥Í¥¿¤À¤è¡£¿åÃ«¤µ¤ó¤Ï¡£ËÜÅö¤ÏÌÙ¤±¤Æ¤ë¤ó¤À¤è¡£Éé¤±¤¿Éé¤±¤¿¸À¤¦¤È¤ß¤ó¤Ê¤¬´î¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ë¤«¤é¡×¡Ö¤â¤¦Åê»ñ¤ä¤á¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤Ã¤¹¤è¡£¸þ¤¤¤Æ¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¤³¤Î¶ÉÌÌ¤Ç¤ÎµÕÄ¥¤ê¤Ï¥Ï¡¼¥È¶¯¤¹¤®¤ë¡×¡ÖÂà¾ì¤¬Áá¤¹¤®¤ë¡×¡ÖÂ»ÀÚ¤ê¤·¤¿¤ó¤«¤Ê¤¡¡©¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¿åÃ«¤È¸À¤¨¤Ð¡Ø¿·R25¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ù¤ÎYouTubeÆ°²è¤Ë½Ð±é¤·¤¿ºÝ¡¢2025Ç¯¤ÎÅê»ñ¤ÇÇúÂ»¤·¤¿³Û¤òÈ¯É½¡£2024Ç¯¤ÎÅê»ñ¤Ç¤Ï¡ÖÅÔÆâ¤Ç²È¤¬Çã¤¨¤ë¤¯¤é¤¤¡×¤ÎÂ»¼º¤ò½Ð¤·¤¿¤¬¡¢2025Ç¯¤Ï¡Ö²¿¤¬Çã¤¨¤ë¤¯¤é¤¤Éé¤±¤¿¤Î¤«¡©¡×¤ÈÉé¤±Á°Äó¤ÇÏÃ¤¬¿Ê¤à¤È¡¢¿åÃ«¤Ï¡ÖÀè½µ¡¢¥ì¥¯¥µ¥¹¤ò¸«¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¥Ñ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥È¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¤¢¤ì¡©º£Ç¯Åê»ñ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡¢°ìÈÖÎÉ¤¤¥ì¥¯¥µ¥¹LSÇã¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£º£¤Ï²È¤ÈLSÊ¬¤¯¤é¤¤¥È¡¼¥¿¥ë¤ÇÉé¤±¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÃ²¤¡£
¡¡2025Ç¯¤Ï¹âµé¼Ö¤Î¥ì¥¯¥µ¥¹LS¤¬Çã¤¨¤ë¤¯¤é¤¤Éé¤±¤¿¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢³ô¤ÇÇúÂ»¤·¤¿ºÝ¤ÎX¤Ç¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥Þ¥¤¥Ê¥¹1037Ëü5669±ß¡×¤ÈÉ½¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
