東京オリンピック卓球混合ダブルス金メダリストでタレントの水谷隼が5日、自身のXを更新。株も含めてトレードがうまくいかない時期があったが、3月のFX取引はケタ違いの利益を出したことを報告すると、ネット上で驚きの声があがっている。【画像】気になる！ケタ違いの利益公開された水谷隼のFX取引スクショ定期的に株やFX取引について報告している水谷は今回、「FXも3月好調でしたFX初めて1年経って、波はあるけど色々吸