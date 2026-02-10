¡Ú¥ê¥é¥Ã¥¯¥Þ¡Û¥Á¥å¥Ã¥Ñ¥Á¥ã¥×¥¹¤ò»ý¤Ä¥ê¥é¥Ã¥¯¥Þ¤¿¤Á¤¬¤«¤ï¤¤¤¤¥×¥é¥¤¥º¤Ë¡ª
¥·¥¹¥Æ¥à¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ï¡¢¡Ö¥ê¥é¥Ã¥¯¥Þ¡ß¥Á¥å¥Ã¥Ñ¥Á¥ã¥×¥¹¡×¤Î¥×¥é¥¤¥º¾¦ÉÊ¤ò¡¢2026Ç¯2·î¤è¤ê½ç¼¡¥¢¥ß¥å¡¼¥º¥á¥ó¥È»ÜÀß¤Ë¤ÆÅ¸³«¤¹¤ë¡£
¡ä¡ä¡ä¥ê¥é¥Ã¥¯¥Þ¡ß¥Á¥å¥Ã¥Ñ¥Á¥ã¥×¥¹¥×¥é¥¤¥º¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª¡Ê¼Ì¿¿5ÅÀ¡Ë
¥ê¥é¥Ã¥¯¥Þ¤Ï¡¢Ãå¤°¤ë¤ß¤Î¥¯¥Þ¡£¥³¥ê¥é¥Ã¥¯¥Þ¤ä¥¥¤¥í¥¤¥È¥ê¤È°ì½ï¤ËOL¤Î¥«¥ª¥ë¤µ¤ó¤Î²È¤Ç¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£Ãæ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬Ã¯¤«¤ÏÉÔÌÀ¡£¥ê¥é¥Ã¥¯¥Þ¤Î°ìÈÖ¤Î´Ø¿´»ö¤Ï¡¢ËèÆü¤Î¤´¤Ï¤ó¤È¤ª¤ä¤Ä¡£¹¥¤¤Ê¿©¤ÙÊª¤Ï¥Û¥Ã¥È¥±¡¼¥¡¢¥ª¥à¥é¥¤¥¹¡¢¥×¥ê¥ó¡¢¤À¤ó¤´¡£¥Á¥ã¥¤¥í¥¤¥³¥°¥Þ¤Ï¤Ï¤Á¤ß¤Ä¤Î¿¹¤Ë½»¤à¤ªÍ§Ã£¡£
¤½¤ó¤Ê¥ê¥é¥Ã¥¯¥Þ¤È¥Á¥å¥Ã¥Ñ¥Á¥ã¥×¥¹¤Î¥×¥é¥¤¥º¤¬2·î¤«¤é4·î¤Ë¤«¤±¤Æ4¼ïÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ï¡¢¡Ö¥ê¥é¥Ã¥¯¥Þ¡ß¥Á¥å¥Ã¥Ñ¥Á¥ã¥×¥¹¡¡¤Ì¤¤¤°¤ë¤ßXL¡×¤È¡Ö¥ê¥é¥Ã¥¯¥Þ¡ß¥Á¥å¥Ã¥Ñ¥Á¥ã¥×¥¹¡¡¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¥¡¼¥Á¥§¡¼¥ó¡×¤¬2·î3½µ¡¢¡Ö¥ê¥é¥Ã¥¯¥Þ¡ß¥Á¥å¥Ã¥Ñ¥Á¥ã¥×¥¹¡¡¤Ì¤¤¤°¤ë¤ßBIG¡×¤¬3·î3½µ¡¢¡Ö¥ê¥é¥Ã¥¯¥Þ¡ß¥Á¥å¥Ã¥Ñ¥Á¥ã¥×¥¹¡¡¶ÒÃåÊÝÎä¥Ð¥Ã¥°¡×¤¬4·î3½µ¤è¤ê½ç¼¡ÅÐ¾ì¤¹¤ëÍ½Äê¤À¡£
¥ê¥é¥Ã¥¯¥Þ¤¿¤Á¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Á¥å¥Ã¥Ñ¥Á¥ã¥×¥¹¤¬ÈþÌ£¤·¤½¤¦¡ª¡¡¤¼¤Ò¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¥²¡¼¥à¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¤ß¤è¤¦¡£
¡ÊC¡Ë 2026 Perfetti Van Melle. All Rights Reserved. ¡ÊC¡Ë2026 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.
¡ÊC¡Ë 2026 Perfetti Van Melle. All Rights Reserved. ¡ÊC¡Ë2026 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.