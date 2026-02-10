¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÂÇ¤Æ¤Ê¤¤»Ò¤Ë·çÇ¡¤¹¤ë¡È´¶³Ð¡É¡¡Âçºå¶Í°þOBÅÁ¼ø¡Ä¥Ð¥Ã¥ÈÉÔÍ×¤Î¡Ö¥¬¥Ë¸Ô¥É¥ê¥ë¡×
¡¡¥Ò¥Ã¥È¤ÏÂÇ¤Æ¤Æ¤â¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤Ê¤ÉÄ¹ÂÇ¤¬½Ð¤Ê¤¤¤ÈÇº¤à»Ò¤É¤â¤ÏÂ¿¤¤¡£¾®¤µ¤¤¤«¤é»ÅÊý¤Ê¤¤¤ÈÄü¤á¤ëÁ°¤Ë¡¢¿ÈÂÎ¤Î»È¤¤Êý¤ò¸«Ä¾¤¹É¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£Âçºå¶Í°þ¹â¹»¤Ç¼ç¾¤òÌ³¤á¡¢¸½ºß¤Ï¡Ö¥ß¥Î¥ë¥Þ¥ó¡×¤Î°¦¾Î¤ÇYouTube¤äÌîµå½Î¡ÖAmazing¡×¤Ç»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ò»ØÆ³¤¹¤ë×¢Èª¼Â¤µ¤ó¤Ï¡¢¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÂÇ¤Ä¤¿¤á¤ÎÅÚÂæºî¤ê¤È¤·¤Æ¡¢¡È¥¬¥Ë¸Ô¥É¥ê¥ë¡É¤ò¿ä¾©¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¶¯¤¯¿¶¤ì¤º±ó¤¯¤ËÈô¤Ð¤»¤Ê¤¤Áª¼ê¤Ï¡¢¡Ö¡ÊÁ°Â¤Î¡Ë¤«¤«¤È¤ò¶¯¤¯Æ§¤à´¶³Ð¤¬Á´Á³¤Ê¤¤¡×¤È×¢Èª¤µ¤ó¤Ï»ØÅ¦¤¹¤ë¡£¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ç¶¯¤¤ÎÏ¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤Ë¤Ï¡¢Á°Â¤Î¤«¤«¤È¤òÃÏÌÌ¤ËÃ¡¤¤Ä¤±¤ëÆ°¤¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥Ò¡¼¥ë¥À¥¦¥ó¡×¤Î½Ö´Ö¤Ë¡¢¹ø¤ÈÉª¤ò°ìµ¤¤Ë²¡¤·½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯Æ°¤¤¬ÉÔ²Ä·ç¤Ë¤Ê¤ë¡£¤³¤Î´¶³Ð¤òÍÜ¤¦¤¿¤á¤Ë¡¢¥Ð¥Ã¥È¤ò»ý¤¿¤º¤Ë¹Ô¤¦¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤¬¸ú²ÌÅª¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ÊýË¡¤Ï¥·¥ó¥×¥ë¤À¤¬¡¢Éé²Ù¤Ï¹â¤¤¡£¥Ð¥Ã¥È¤ò»ý¤¿¤º¤ËÎ©¤Á¡¢¸å¤íÂ¤Ï¿¿¤Ã¤¹¤°¤ÇÁ°Â¤À¤±¤òÅê¼êÊý¸þ¤Ë³«¤¤¤¿¡Ö¥¬¥Ë¸Ô¡×¤Î¾õÂÖ¤òºî¤ë¡£Î¾¼ê¤òÁÈ¤ó¤Ç¶»¤ÎÁ°¤Ë¤Ä¤±¡¢Á°·¹»ÑÀª¤ò¼è¤ë¡£¤½¤³¤«¤éÁ°Â¤Î¤«¤«¤È¤ò¾å¤²¤ë¡Ö¥Ò¡¼¥ë¥¢¥Ã¥×¡×¤ÎÆ°¤¤ò¼è¤ê¡¢¾åÈ¾¿È¤òÊá¼êÊý¸þ¤ËÇ±¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¤³¤³¤«¤éÎÏ¤ò°ìµ¤¤Ë²òÊü¤¹¤ë¡£Á°Â¤Î¤«¤«¤È¤ò¶¯¤¯Æ§¤ó¤ÇÃåÃÏ¤µ¤»¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¸å¤íÂ¦¤ÎÉª¤ò¿¶¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¡£±¦ÂÇ¼Ô¤Ê¤éº¸Íã¥Ý¡¼¥ë¡¢º¸ÂÇ¼Ô¤Ê¤é±¦Íã¥Ý¡¼¥ë¤Ë¸þ¤±¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¡¢¿ÈÂÎ¤ò°ìµ¤¤Ë²óÅ¾¤µ¤»¤ë¡£¤«¤«¤È¤òÆ§¤àÎÏ¤ÈÉª¤ò²¡¤·½Ð¤¹Æ°ºî¤¬¹ç¤ï¤µ¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÇúÈ¯Åª¤ÊÎÏ¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¡£
¡¡¼ÂºÝ¤ÎÂÇ·âÆ°ºî¤è¤ê¤âÂç¤¤¯ÂÎ¤ò»È¤¦¤¿¤á¡¢¸«¤¿ÌÜ¤Ï¹ë²÷¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡Ö¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÂÇ¤Ä·Á¤¬¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤ÎÀµ²ò¡×¤È×¢Èª¤µ¤ó¡£Âç¤¤ÊÆ°¤¤³¤½¤¬Ä¹ÂÇ¤òÈô¤Ð¤¹¤¿¤á¤ÎÅÚÂæ¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÀâ¤¯¡£
¡¡Á´ÎÏ¤Ç¹Ô¤¨¤Ð¶ÚÆùÄË¤Ë¤Ê¤ë¤Û¤É¤Î¶¯ÅÙ¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢10²ó¤òÌÜ°Â¤Ë¹Ô¤¦¡£¤³¤Î¥É¥ê¥ë¤Ç¶¯¤¯Æ§¤ß¹þ¤ß¡¢¿ÈÂÎ¤òÂç¤¤¯»È¤Ã¤Æ²¡¤·¹þ¤à´¶³Ð¤ò¿ÈÂÎ¤Ë³Ð¤¨¹þ¤Þ¤»¤ë¡£¼ÂÀï¤Ç¤ÎÈôµ÷Î¥¥¢¥Ã¥×¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Ï¤º¤À¡£¡ÊFirst-PitchÊÔ½¸Éô¡Ë