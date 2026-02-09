ドメイン取引史上最高額!? 「AI.com」購入額が1億4000万円に
巨大暗号資産取引プラットフォーム大手のCrypto.comの共同創設者の1人かつ現CEOのKris Marszalek氏が、新たにAIエージェントのプラットフォームを始動。このサービスはウェブサイトURL「AI.com」下で展開されているのですが、サービス開始に伴い、このAI.comをMarszalek氏が入手。そのドメイン購入金額がとんでもないことになっています。
史上最高額?!
Financial Timesの報道によれば、ドメイン名「AI.com」の購入価格は、なんと7000万ドル！ 日本円にして約1億5000万円！ AI.comいわく、1つのドメインの取引価格としては、ドメイン史上最高額の可能性があるといいます。
AI.comは、過去にはイーロン・マスク氏やOpenAIが保有したことも。昨年3月、GetYourDomain.comがAI.comを1億ドルで売りに出していたので、むしろCrypto.comはお得に買えた…のかも？
Crypto.comがCrypto.comに名称変更した際にドメインを取得したときは、その取引価格は500万から1000万ドルだったと言われています。
ちなみに、最も価値あるドメインとしては、2014年買収に関連し、Cars.comに8億7230万ドルというとんでもない価値がつけられていますけれど。
AI.com
現在、AI.comのサイトはベータ版として登録準備が用意されています。
AI.comのAIエージェントは、ユーザーのプライベートアシスタントとして、プロジェクト計画からメッセージのやりとり、株の売買、マッチングアプリのプロフィール編集など幅広いタスクがこなせるといいます。
