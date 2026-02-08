この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

小さなタルト店の店主が公開！フルーツたっぷり、見た目も華やかなタルトの作り方

YouTubeチャンネル「甘彩スイーツ amairo sweets」が「いつも一人でタルトとドーナツ作り！小さなタルトのお店屋さんワンオペの一日に密着！」と題した動画を公開。小さなタルト専門店で、仕込みから接客、閉店作業までをすべて一人でこなす店主の1日に密着し、その職人技を紹介した。



動画では、開店前に様々な種類のタルトを仕上げていく様子が詳細に映し出される。まず、看板商品であるフルーツタルトの制作から始まる。タルト生地にカスタードクリームを敷き、カットしたりんご、キウイ、オレンジ、パイナップル、いちごなどのフルーツを彩り豊かに盛り付けていく。フルーツには艶出しのナパージュを丁寧に塗り、美しい見た目に仕上げるのがポイントだという。続いて、キャラメルバナナタルトやキャラメルナッツタルト、マンゴータルトなども手際よく作られていく。



店主は、看護師として働いていた経歴を持つが、お菓子作りが好きだったことから、パティシエの友人と共に店をオープンしたと語る。動画内では「仕込みも接客も基本的に1人で」「作るのが好きなので楽しい」と笑顔を見せ、一人で店を切り盛りする大変さを感じさせないプロ意識の高さがうかがえる。タルトだけでなく、米粉を使ったグルテンフリーの焼きドーナツも製造しており、その丁寧な仕事ぶりは圧巻だ。



次々と完成するタルトがショーケースに並べられていく様子は、スイーツ好きにはたまらない光景だろう。動画では、プリンタルトや抹茶タルト、ティラミスタルトなど、他にも多くのスイーツが作られていく。プロの技術が詰まった本動画、お菓子作りが好きな方は参考にしてみてはいかがだろうか。