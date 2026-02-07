◆第１回アブダビゴールドカップ・リステッド（２月７日、アブダビ競馬場・芝１６００メートル、良）

今年、新設されたＵＡＥの賞金総額１００万米ドル（約１億５６００万円）のリステッド競走は１５頭立て（ウィットネススタンドが競走除外）で行われ、日本から参戦したシュトラウス（牡５歳、美浦・武井亮厩舎、父モーリス）が海外初勝利を成し遂げた。昨秋、オーストラリアに遠征した前走のラッセルボールディングＳ６着に続き、ジョアン・モレイラ騎手＝ブラジル＝とのコンビだった。勝ち時計は１分３３秒９８。

レースでは１０番ゲートからのスタートで、道中は折り合いを欠く面を見せながらもモレイラ騎手が何とかなだめて中団に待機。最後の直線では狭いスペースを突いて内から鋭い脚で抜け出し、２着馬に０秒１７差をつけての完勝だった。２０２３年に東京スポーツ杯２歳Ｓを制した素質馬が、中東の地で昨年２月の白富士Ｓ以来の勝利。１着賞金６０万米ドル（約９４０４万円）を獲得した。

モレイラ騎手は「とても素晴らしい馬。ストロングホースレース！！！ とてもハッピー」と絶賛。また、武井調教師は「この馬の勝利のなかで、一番うれしいです。また来年も来ようかな。アブダビターフクラブの方に本当に良くしてもらい、感謝しています」と大喜びだった。

カタールから参戦で３連勝で挑んだダークトゥルーパー（ジェームズ・ドイル騎手）が２着。３着に英国のコマンチブレイブ（ライアン・ムーア騎手）が続いた。