À¤³¦Åª¶¯¹ëe¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Á¡¼¥à¡ÖCloud9 Esports Inc.¡×½êÂ°¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡ÉKALA¡É¡¢½é¤ÎDIGITAL E.P.¡ÖSEKAI//DIVIDE¡×¥ê¥ê¡¼¥¹¡õ¿·¶Ê¡ÖDEFIANCE¡×¤ÎMV¤ò¸ø³«¡ª
¥¢¥Ë¥á¥½¥ó¥°¤òÃæ¿´¤Ë²»³Ú¤òÀ¤³¦¤Ë¸þ¤±¤ÆÈ¯¿®¤¹¤ë¥ì¡¼¥Ù¥ë¤È¤·¤Æ¡¢¥½¥Ë¡¼¡¦¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥ì¡¼¥Ù¥ë¥ºÆâ¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¤¿SACRA MUSIC¡£2025Ç¯4·î¥¯¡¼¥ëTV¥¢¥Ë¥á¡ØºÇ¶¯¤Î²¦ÍÍ¡¢ÆóÅÙÌÜ¤Î¿ÍÀ¸¤Ï²¿¤ò¤¹¤ë¡©¡Ù¤ÎOP¥Æ¡¼¥Þ¤òÃ´Åö¤·¤¿»ö¤Ç¤âÏÃÂê¤ò¤µ¤é¤¤¡¢ÆüËÜ¹ñÆâ¡¦³¤³°¤Ç¤Î¥é¥¤¥Ö¥Õ¥§¥¹¤Ç¤â¤½¤Î¥é¥¤¥Ö¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¿·±Ô¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡¦KALA¡ÊÆÉ¤ß¡§¥«¡¼¥é¡Ë¤¬¡¢DIGITAL E.P.¡ÖSEKAI//DIVIDE¡Ê¥è¥ß¡§¥»¥«¥¤¥Ç¥£¥ô¥¡¥¤¥É¡Ë¡×¤ò³ÆÇÛ¿®¥¹¥È¥¢¤Ë¤Æ¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¡¦¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°ÇÛ¿®¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡£
¡ÖSEKAI//DIVIDE¡×¤Ï¡¢ºòÇ¯4·î¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿TV¥¢¥Ë¥á¡ØºÇ¶¯¤Î²¦ÍÍ¡¢ÆóÅÙÌÜ¤Î¿ÍÀ¸¤Ï²¿¤ò¤¹¤ë¡©¡ÙOP¥Æ¡¼¥Þ¡ÖKINGSBLOOD¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Á´6¶Ê¤ò¼ýÏ¿¡ª¥é¥¦¥É¡¦¥Ç¥¸¥¿¥ë¡¦RAP¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤Ê¥µ¥¦¥ó¥É¤ò¶î»È¤·¡¢¥Ï¥¤¥È¡¼¥ó¥Ü¥¤¥¹¤ä¥·¥ã¥¦¥È¤Ê¤É¾ð´¶Ë¤«¤Ê¥Ü¡¼¥«¥ë¤Ç²Î¤¤¾å¤²¤ëKALA¤Î²»³ÚÀ¤³¦¤ò´®Ç½¤Ç¤¤ëºîÉÊ¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª
¤µ¤é¤Ë¡¢E.P.¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ÖDEFIANCE¡×¤ÎMusic Video¤âYouTube¤Ë¤Æ¸ø³«¡ª
¤³¤Î2·î¤«¤é¤Ï¡¢E.P.¡ÖSEKAI//DIVIDE¡×¤ò°ú¤ÃÄó¤²¤¿KALA½é¤ÎÅìÌ¾ºå¥Ä¥¢¡¼¤â³«ºÅ¤¬·èÄê¡ªKALA¤Î½é¥Ä¥¢¡¼¤ò½Ë¤¤À¹¤ê¾å¤²¤ë¡¢¹ë²Ú¥²¥¹¥È¥Ð¥ó¥É¤È¤ÎÂÐ¥Ð¥ó¥Ä¥¢¡¼¤È¤Ê¤ë¡£
À§ÈóE.P.¡ÖSEKAI//DIVIDE¡×¤ò¤¿¤¯¤µ¤óÄ°¤¤¤Æ¡¢KALA¤ÎÈ¯¤¹¤ë²»³ÚÀ¤³¦¤òÂÎ´¶¤·¤Ë¥Ä¥¢¡¼¤ËÂ¤ò±¿¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¡£
»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î2026Ç¯¤ò¶î¤±È´¤±¤ëKALA¤Î³èÆ°¤Ë¸ð¤¦¤´´üÂÔ¡ª
¡ü¥ê¥ê¡¼¥¹¾ðÊó
KALA DIGITAL E.P.
¡ÖSEKAI//DIVIDE¡×
ÇÛ¿®Ãæ
ÇÛ¿®¥ê¥ó¥¯¤Ï¤³¤Á¤é
https://lnk.to/SEKAI_DIVIDE
¡ã¼ýÏ¿ÆâÍÆ¡ä
M1:DEFIANCE¡Êº£ºîE.P.½ñ¤²¼¤í¤·¿·¶Ê¡Ë
M2:KINGSBLOOD¡ÊTV¥¢¥Ë¥á¡ØºÇ¶¯¤Î²¦ÍÍ¡¢ÆóÅÙÌÜ¤Î¿ÍÀ¸¤Ï²¿¤ò¤¹¤ë¡©¡ÙOP¥Æ¡¼¥Þ¡Ë
M3:LOCK IN¡ÊRiot Games¡ÖVALORANT¡×¸ø¼°¥°¥í¡¼¥Ð¥ëe¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥ê¡¼¥°¡ØVALORANT Champions Tour 2025¡Ù¡ÖCloud9 Esports Inc.¡×¥Á¡¼¥à¸ø¼°¥Æ¡¼¥Þ¥½¥ó¥°¡Ë
M4:AEON BREAK
M5:GET UP
M6:CRY A LITTLE MORE¡Êº£ºîE.P.½ñ¤²¼¤í¤·¿·¶Ê¡Ë
¡ü¥é¥¤¥Ö¾ðÊó
KALA 1st JAPAN TOUR¡ÖSEKAI//DIVIDE¡×
[NAGOYA]
2026Ç¯2·î11Æü¡Ê¿å¡ËÌ¾¸Å²°¡¦JAMMIN¡Ç
OPEN 16:45 / START 17:30
ACT¡§KALA / CVLTE / NOISEMAKER / Prompts
[OSAKA]
2026Ç¯2·î13Æü¡Ê¶â¡ËÂçºå¡¦Yogibo METAVALLEY
OPEN 17:45 / START 18:30
ACT:KALA / CVLTE / HIKAGE / SPARK!!SOUND!!SHOW!!
[TOKYO]
2026Ç¯2·î22Æü¡ÊÆü¡ËÅìµþ¡¦Spotify O-WEST
OPEN 16:45 / START 17:30
ACT:KALA / CVLTE / DEXCORE / Good Grief
TICKET¡§\4,500 (¡Ü1drink)
https://eplus.jp/kala/
¡ãKALA profile¡ä
¥«¥Ê¥À½Ð¿È/¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹ºß½» ¡ÈGAMExMUSIC¡É¤Î´ÇÈÄ¤òÇØÉé¤¦Ä¶¿·±Ô¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡ÉKALA¡É¡£
À¤³¦ºÇÂç¼ê¤ò¸Ø¤ë¶¯¹ëe¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Á¡¼¥à¡ÉCloud9 Esports¡É¤Ë½êÂ°¤È¤¤¤¦µ©Í¤Ê¥¥ã¥ê¥¢¤ò³è¤«¤·¤ÆÆüËÜ¤È¥¢¥á¥ê¥«¤òµòÅÀ¤ËÀªÎÏÅª¤Ë³èÆ°Ãæ¡£
¥Ï¥¤¥È¡¼¥ó¥Ü¥¤¥¹&¥·¥ã¥¦¥È¡¢¤½¤·¤Æ¥é¥Ã¥×¤ò¶î»È¤·¡¢¥Ð¥ó¥É¥µ¥¦¥ó¥É¤È¥¨¥ì¥¯¥È¥í¥Ë¥Ã¥¯¥µ¥¦¥ó¥É¤ò¼´¤È¤·¤Ê¤¬¤é¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ë¼ü¤ï¤ì¤Ê¤¤¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¥½¥í¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡£
Twitch¤Ç¤ÎÇÛ¿®¤äTikTok¤Ê¤É¤ÎSNS¤òÄÌ¤·¤Æ¿ôÂ¿¤¯¤Î¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤ò³ÍÆÀ¤·¤Ä¤Ä¡¢ Â¿¤¯¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤äDJ¤È¥³¥é¥Ü¤ò¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¸½ºß¿Ê¹Ô·Á¤ÇÂ¿¤¯¤ÎµÓ¸÷¤òÍá¤Ó¤Æ¤¤¤ë¡£
2025Ç¯1·î¤Ë¤Ï¡¢Riot Games¤¬±¿±Ä¤¹¤ëÂç¿Íµ¤¥²¡¼¥à¡ÖVALORANT¡×¸ø¼°¤Î¥°¥í¡¼¥Ð¥ëe¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥ê¡¼¥°¡ØVALORANT Champions Tour 2025¡Ù¡¦¡Ø2026¡Ù¤Î¡ÖCloud9 Esports Inc.¡×¥Á¡¼¥à¸ø¼°¥Æ¡¼¥Þ¥½¥ó¥°¤òÃ´Åö¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¡¢¥Æ¡¼¥Þ¥½¥ó¥°¡ÖLOCK IN¡×¤ò¥½¥Ë¡¼¡¦¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥ì¡¼¥Ù¥ë¥ºÆâ¤ÎSACRA MUSIC¤è¤ê¥Ç¥¸¥¿¥ë¥ê¥ê¡¼¥¹¡£
2025Ç¯4·î¤Ë¤Ï¡¢TV¥¢¥Ë¥á¡ØºÇ¶¯¤Î²¦ÍÍ¡¢ÆóÅÙÌÜ¤Î¿ÍÀ¸¤Ï²¿¤ò¤¹¤ë¡©¡Ù¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¤ËÂçÈ´Å§¤µ¤ì¡¢¼«¿È½é¤È¤Ê¤ëÆüËÜ¤Ç¤Î¥¢¥Ë¥á¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×¤ò¼Â¸½¡£
