「利用者さんをSNSにあげてよかったのか」介護士が“炎上動画”に苦言、SNS利用の軽率さに警鐘
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
介護士のはたつん氏が、自身のYouTubeチャンネルで「介護職員の動画が大炎上…一体何が起きたのか」と題した動画を公開。介護施設職員によるSNSへの不適切動画投稿が炎上した問題を取り上げ、SNSを利用する上でのリスクと責任について自身の見解を語った。
動画で、はたつん氏はインドネシアの介護職員が食事を食べない利用者の様子を撮影し、「もう、うんざり」と受け取れるような表情でSNSに投稿した件に言及。自身も介護施設で動画を撮影する立場として、「利用者さんをネットに映すことの難しさ」「一度拡散されることの怖さ」を強く感じたと述べた。投稿者はここまで大きな事態になるとは想像していなかった可能性を指摘しつつも、SNSの投稿には「制服を着ているだけで、場所が特定される可能性」など、安易な行動に潜む危険性があると解説した。
続けて、はたつん氏は「本当に業務中に撮影すべき内容だったのか」「利用者さんをSNSにあげてよかったのか」と、投稿前の自問自答の必要性を強調。個人の倫理観に委ねるだけでなく、職場として「業務中はスマホ禁止」などのルールを明確に設けることも一つの方法だと提案した。
一方で、SNSの強い拡散力は「良いケアをすれば、プラスに（情報が）広がっていく」という可能性も秘めているとポジティブな側面も提示。最後に「介護職は信頼で成り立つ職業」と述べ、何気ない動画1本でその信頼が崩れかねない危険性を改めて訴えた。その上で、「使い方次第でSNSは誰かの幸せにつながる」とし、SNSとの建設的な向き合い方を提言して動画を締めくくった。
