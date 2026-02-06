現在２００３−０４年シーズンの無敗優勝以来のプレミアリーグ制覇に向かってひた走るアーセナルが、今シーズン終了後にＡマドリード所属のアルゼンチン代表ＦＷフリアン・アルバレス（２６）獲得を目指すことが明らかになった。

英サッカーサイト『ジャスト・アーセナル』が掲載した記事によると、昨夏に６０００万ポンド（約１２９億６０００万円）の移籍金でスウェーデン代表ＦＷギョケレスを獲得したが、今シーズンのこれまでの成績はリーグ戦２２試合出場で６ゴール。大黒柱的なフィニッシャーとなる期待に応えたとは言えない数字になっている。

そこで来季のさらなる飛躍を狙い、アルバレス獲得に始動。２６歳アルゼンチン代表ＦＷの実力はマンチェスターＣ時代に証明済み。怪物ＦＷハーランドの陰に隠れた形でＡマドリードに移籍したが、最前線での連携プレーにも定評があり、アーセナルにとっては理想のセンターフォーワードと目されている。

移籍金は１億ユーロ（１８６億円）と見積もられるが、アーセナルの黄金時代を築くには不可欠な補強、投資。今シーズン終了後の動きに注目したい。