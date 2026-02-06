モバイルバッテリーが火を吹いた！というニュース、最近よく見ます。モバイルバッテリーに限らずリチウムイオン電池を使った製品は、夏場の車内など暑いところに置かない、ヒビなどがないかチェックする、使用年数を確認するなど、使い方に注意が必要です。

ただ、これだけモバイルバッテリー関連の発火ニュースを見ていると、注意していても不安になります。そんな人におすすめしたいのがこれ、「モバイルバッテリー用 燃えにくいケース」です。

モバイルバッテリーの発火から身を守る

「モバイルバッテリー用 燃えにくいケース」は、クラウドファンディングで目標達成率2,400%の期待の品。耐熱800度の4層構造で、モバイルバッテリーの万が一から身を守ります。

「毎日持ち歩く防災」がテーマで作られたアイテムなので、ハードケースではなくソフトバッグ。130 x 180サイズでカバンに入れやすいのもいいですね。重さも69gと持ち運びに適した重さに。ブラック・グレー・グリーンの3色展開。

今月頭からAmazonで販売スタートしています。オープン価格ですが、2,000円ほどで販売されています。これだけで命を守れるんですから、安いもんですよね。

Source: GOPPA