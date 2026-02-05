『地獄先生ぬ〜べ〜』第十九話『神獣・麒麟』あらすじ＆場面カット
1月7日（水）よりテレビ朝日系全国ネット ”IMAnimation” 枠にて放送中の『地獄先生ぬ〜べ〜』第2クール、第十九話のあらすじと場面カットが公開。また、作中に登場する麒麟役は、大場真人が演じる。
原作・真倉翔／漫画・岡野剛、両先生により、1993年から1999年にわたって『週刊少年ジャンプ』（集英社刊）にて連載され、シリーズ累計発行部数3100万部を誇る伝説の超人気オカルトコミック『地獄先生ぬ〜べ〜』。鬼の手を持つ霊能力教師 ”ぬ〜べ〜” こと鵺野鳴介（ぬえの・めいすけ）が、妖怪や悪霊の脅威から命がけで生徒を守る姿を描いた本作は、2025年7月に新アニメ化を果たし第1クールを放送。2026年1月より第2クールが放送開始となる。
このたび、2月11日（水）放送の第十九話『神獣・麒麟』のあらすじと場面カットが公開。
＜第十九話『神獣・麒麟』あらすじ＞
愛美にもらったお守りを片手に、最近見つけた釣りの穴場へ向かう克也。しかし子犬を助けるために奥の禁足地に踏み入ってしまう。そこは神獣・麒麟が憩う聖域だった。思わぬ事故から麒麟を怒らせてしまった克也だが、助けを求めたぬ〜べ〜はいつもと違う厳しい表情。妖怪ならぬ神獣を相手に、決死のぬ〜べ〜に勝機はあるのか！？
＞＞＞第十九話の場面カットをすべてチェック！（写真7点）
（C）真倉翔・岡野剛／集英社・童守小学校卒業生一同
原作・真倉翔／漫画・岡野剛、両先生により、1993年から1999年にわたって『週刊少年ジャンプ』（集英社刊）にて連載され、シリーズ累計発行部数3100万部を誇る伝説の超人気オカルトコミック『地獄先生ぬ〜べ〜』。鬼の手を持つ霊能力教師 ”ぬ〜べ〜” こと鵺野鳴介（ぬえの・めいすけ）が、妖怪や悪霊の脅威から命がけで生徒を守る姿を描いた本作は、2025年7月に新アニメ化を果たし第1クールを放送。2026年1月より第2クールが放送開始となる。
＜第十九話『神獣・麒麟』あらすじ＞
愛美にもらったお守りを片手に、最近見つけた釣りの穴場へ向かう克也。しかし子犬を助けるために奥の禁足地に踏み入ってしまう。そこは神獣・麒麟が憩う聖域だった。思わぬ事故から麒麟を怒らせてしまった克也だが、助けを求めたぬ〜べ〜はいつもと違う厳しい表情。妖怪ならぬ神獣を相手に、決死のぬ〜べ〜に勝機はあるのか！？
＞＞＞第十九話の場面カットをすべてチェック！（写真7点）
（C）真倉翔・岡野剛／集英社・童守小学校卒業生一同