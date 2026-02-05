1月30日（現地時間、以下同）、米司法省は新たに約300万ページにおよぶ通称「エプスタイン文書」を公表した。これらは、2019年に勾留中に死亡した米富豪ジェフリー・エプスタイン元被告に関する捜査資料であり、昨年12月の公開分と合わせて現在までにおよそ350万ページが公開されている。

【写真】米司法省が公開した、若い女性たちに囲まれるエプスタイン元被告。他、床に倒れた女性の上に四つん這いになるアンドリュー元王子なども…

エプスタイン元被告は、1990年代〜2000年代の長期間にわたって、10代の少女を含む未成年の女性たちの人身売買および性的虐待に関わったとされている。さらに、その裏には政財界や芸能界の大物らが絡む大規模な"買春ネットワーク"が存在するとの疑惑もある。大手紙国際部記者が解説する。

「エプスタイン元被告は、自身が所有する豪邸やプライベートアイランド（リトル・セント・ジェームズ島）に少女らを引き入れて、交友関係のある著名人らに売春斡旋していたとされています」

これまでにも、複数の女性が被害を訴えている。その1人が、昨年4月24日に亡くなったヴァージニア・ジュフリーさん（享年41）だ。

2001年、当時17歳だったジュフリーさんはエプスタイン元被告のパートナーだったギレーヌ・マクスウェル被告（64）から勧誘を受け、英・ヨーク公爵アンドルー王子（65）[凌待1.1]と寝るように指示されたと主張していた。その後、2022年にアンドルー王子から多額の解決金が支払われ、和解に至っている。

「ただ、ジュフリーさんの勇気ある告発によって明らかになった被害は氷山の一角に過ぎないとされており、その裏にはおびただしい数の当時10代だった被害者がいると見られています。

海外メディアなどは、新たに公開された膨大な資料の分析を進めています。あくまで公表されたものは捜査資料の一部であり、名前が登場する人物が犯罪行為に関与していたことを決定的に裏付ける証拠ではない。慎重に精査している最中です」

FBIへの通報内容も明らかに

公開されたもののうち、ある資料[凌待2.1]には、当時10代だった少女・Aさんが受けた生々しい被害も記されていた。それは「FBI国家脅威対策センター」に寄せられた通報を転送したメールで、送信の日付は2024年10月22日となっている。前出・大手紙国際部記者が続ける。

「FBIは、Aさんがエプスタイン元被告の被害者だと見ているようです。

資料によると、Aさんは5歳の時から事件に巻き込まれていたとのこと。住んでいたアパートから拉致されて喉を切りつけられたのが最初の記憶で、それから数年後、12歳から13歳の頃に無理矢理パリに連れて行かれ、3人の男たちから性的暴行を受けたと証言。パリに移動させられた理由は、男たちが『世界で最も"ロマンチック"な場所でレイプするため』だったと話しています」

文面に登場する"3人の男"は、若い女性のヌード写真を撮影し、政治家や著名人にその写真を提供する組織の一員であり、「彼らは少女たちと性行為をしていた」とAさんは証言している。

「その後、Aさんは『リトル・セント・ジェームズ島』へ。彼女は島からの脱出を望んでいましたが、そのためには裸の写真を撮らせることが条件だったそう。Aさん曰く、『島には、私の写真が大量に残っている』。

彼女は、『これまでも複数のFBI事務局に被害を訴えていたそうですがまともに取り合ってもらえず、追い返されるばかりだった』とも語っている。権力に黙殺された証拠が、いま、次々と明らかになっている状況です」

こうした事実が、今後も暴かれていくだろう──。