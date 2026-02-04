元SKE48松井珠理奈（28）と男性5人組グループBOYS AND MEN辻本達規（34）が4日、フジテレビ系「ぽかぽか」（月〜金曜午前11時50分）に生出演。辻本が告白を断られ、説得したことを明かした。

番組では「告白を断られ、3時間説得」と紹介された。ハライチの岩井勇気は「迷惑行為よこれは」とイジった。

辻本は「僕がデートを重ねて、クリスマスイブの日によく行く焼き肉屋さんで『付き合ってください』って、ちゃんと付き合わなきゃなって思ってたので」と告白したことを明かした。岩井は「今日言おうって？」と聞くと、辻本は「決めてました」と答えた。

辻本は「その前にもクリスマスプレゼントでおそろいの時計をいただいて、同じ時を刻みたいって言われて」と語り、スタジオを沸かせた。ただ「僕も告白をしたんですけど、（松井が）『それはちょっと違う』と」と語り、澤部佑は「うそ！衝撃」と驚いた。

辻本は「おそろいの時計つけて断られて『え？どういうこと？』って。（松井から）『今は違う』って言われて、それこそ『今でしょ』って思ったんですけど」と語った。

松井は「そのとき私はお仕事のこととか、家族のこととか悩みが多くて、お付き合いしてしまったら、これ以上迷惑をかけちゃうとか心配になっちゃって。100％じゃなかったので、気持ち的にも。これでもし元気になったときに、“全然キャラ違うじゃん”って元気な状態を愛してもらえなかったら辛いなっ考えちゃって」と明かした。

岩井は「元気なとき愛せないってあるの？」と笑った。辻本は「そうですよね」と共感した。岩井は「元気ないのが好きってこと？」と笑った。

おそろいの時計についても聞かれた松井は「そのときに（辻本が）大事にしていた時計をなくしちゃったって言ってたので時計を買おうって思って。デザインがかわいかったんで私もつけたいなって思っちゃって」と説明。「プレゼントを渡すときに意味を調べるのがすごい好きで。時計って調べたら『一緒に時を刻む』って出てきたので。すてきな意味があったので、私としては友だちとしての」と語ると、岩井を筆頭に「いやいやいやいや…」と冷やかし、スタジオを盛り上げた。

辻本は「最終的には僕が（松井は）『運気も今悪いんで』って言い出して、1週間ぐらい待ってくれって言ったんで“運気じゃなくて目の前の俺を頼れ”って言って」と明かし、スタジオはまた沸いた。

松井は「めちゃめちゃ刺さりましたね。こんなに男らしい方がいるんだってビックリして。私も強がっちゃうタイプなので、私より強い人がいた！って思って。OKって言ったときには日付を回ってて、クリスマスだった」と語った。