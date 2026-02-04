【CAPCOM PUBLISHER SALE】 開催期間：2月25日23時59分まで（PlayStation Store）

カプコンは、PlayStation Storeにて各種タイトルを特別価格で販売するセール「CAPCOM PUBLISHER SALE」を2月25日23時59分まで開催している。

本セールではシリーズ最新作となる「バイオハザード レクイエム」の発売を控える「バイオハザード」シリーズをはじめ、3月17日に新キャラクター「アレックス」が参戦予定の対戦格闘「ストリートファイター6」といった作品が割引される。

特設ページも公開されており、セール対象タイトルをひと目でチェック可能。カプコンの様々な作品を普段よりも安く購入するチャンスとなる。

□「CAPCOM PUBLISHER SALE」の特設ページ

PS5/PS4「バイオハザード RE:4」セール価格：1,996円（60%OFF）

PS5/PS4「バイオハザード ヴィレッジ」セール価格：998円（80%OFF）

PS5「モンスターハンターワイルズ」セール価格：4,944円（45%OFF）

PS5/PS4「ストリートファイター6」セール価格：2,495円（50%OFF）

PS4「ロックマンエグゼ アドバンスドコレクション」（ゲーム本編：Vol.1＋Vol.2）セール価格：1,976円（67%OFF）

(C)CAPCOM