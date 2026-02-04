この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

IT系現役会社員のネコさや氏が運営するYouTubeチャンネル「ネコさや【IT系OL YouTuber(社内SE)】」が、「安いランキング第1位！楽天モバイル「モバイルWi-Fiルーター」徹底解説！Rakuten WiFi Pocket Platinumの申し込み～設定方法/速度/キャンペーンなど」と題した動画を公開した。価格の安さで注目される楽天モバイルのモバイルWi-Fiルーターについて、約6ヶ月間実際に使用した上でのリアルな使用感を徹底レビューしている。

動画ではまず、楽天モバイルの「Rakuten WiFi Pocket Platinum」が、端末代・月額料金・実質料金のすべてにおいて他社と比較して総合的に最も安いことを紹介。その上で、価格だけでなく実際の通信速度が重要であるとし、約6ヶ月間の使用レビューを展開した。

ネコさや氏は、オンライン会議や資料作成、YouTubeや動画配信サービスの視聴、複数台の同時接続といった日常的な利用シーンにおいて「特に問題なく快適に使うことができた」と評価。一方で、PS5のクラウドストリーミングやオンラインゲームといった大容量のデータを扱う用途では、「使えるレベルではありませんでした」と、利用には向かないことを明確に指摘した。

また、電波が弱いと感じた際の具体的な改善策として、端末を窓際に置くなどの物理的な対策が有効であったことも紹介。さらに、申し込みからわずか3日で端末が届き、初期設定も非常に簡単だったと述べ、誰でも手軽に導入できる点を強調した。

本動画は、楽天モバイルのWi-Fiルーターが「価格重視で、通常のインターネット利用がメイン」のユーザーにとって最適な選択肢であると結論付けている。一方で、オンラインゲームなど特定の用途には不向きであることも示唆しており、自身の利用シーンに合わせて検討する必要があるという、実践的な選び方のヒントを提示している。

