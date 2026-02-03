レペット春夏コレクション第2弾♡淡いピンクで彩る上質バレリーナシューズ

フランス発のシューズブランド「レペット」が、2026年春夏コレクション第2弾を、全国の店舗とオンラインストアで2月4日（水）より順次発売します♡ このシーズンは、メゾンを象徴する「Cendrillon（サンドリオン）」に、春のやわらかなピンクや押し花を思わせるフローラルプリントを取り入れた華やかなラインアップが登場。軽やかで洗練された新作シューズは、日常の装いに優雅な彩りを添えてくれます。新しい季節を足元から楽しみませんか♪

春の気分を纏うCendrillonシリーズ

2026年春夏コレクション第2弾では、レペットを代表する「Cendrillon（サンドリオン）」に春らしいニュアンスを加えた新作が揃います。

淡く柔らかなピンク色や、押し花のようなフローラルプリントを取り入れたデザインは、季節の訪れを感じさせる優雅なムードが魅力。

春夏らしい色と素材、軽やかさをまとう

Cendrillon Haute（Blanc）

71,500円(税込)

第2弾コレクションは、季節の変化とともに移ろう色と素材の美しさを大切にしています。

Cendrillon Haute（Multico Naturel）

67,100円(税込)

春の柔らかな空気や、軽やかな日差しを感じさせる淡いトーンやフローラルモチーフを用いたデザインは、日常の装いにやさしく寄り添います。

Cendrillon Haute（Dragee）

67,100円(税込)

新作は、2月4日（水）から全国のレペット直営店舗およびレペット公式オンラインストアで順次販売スタート。

Cendrillon（Dragee）

67,100円(税込)

Cendrillon（Icone）

67,100円(税込)

公式オンラインサイトでは詳しい商品ページや取り扱いブティック情報も公開されています。ぜひ、足元から春を迎える装いを楽しんでみてください♪

足元から季節を彩る

2026年の春夏コレクション第2弾は、春の気配を感じさせる色とモチーフで、普段のコーディネートにも取り入れやすいラインアップが揃っています♡ どのシューズも、日常の装いにやさしいアクセントを加えてくれるデザインです。2月4日（水）より順次発売開始なので、ぜひ店頭やオンラインでチェックして、お気に入りの一足を見つけてください。軽やかに季節を迎える準備を始めましょう♪