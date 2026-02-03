HANA¤¬Á¯Îõ¤Ê¶¯¤áÀÖ°áÁõ¡õÂç¿Í¥Õ¥§¥ß¥Ë¥óÇò°áÁõ¤ÇÊÂ¤ó¤À¥ªー¥é¤òÊü¤Ä½¸¹ç¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡ÖÈþ¤·¤¯¤Æ¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö¤ªÈ©¥Ä¥ä¥Ä¥ä¡×¡Ö¤³¤ì¤¾Çú¥¤¥±¤ª»Ð¤µ¤ó¡×
¢£¥Ä¥äÈ©¤È¥Þ¥Ã¥ÈÈ©¤ËÊ¬¤«¤ìÀÖ¤¤Éþ¡õÇò¤¤Éþ¤ÇÅÐ¾ì
¡Ú¼Ì¿¿¡¦Æ°²è¡Û¶¯¤áÀÖ°áÁõ¡õ¥Õ¥§¥ß¥Ë¥óÇò°áÁõ¤ÇÊÂ¤ó¤ÀHANA½¸¹ç¥·¥ç¥Ã¥È①～②
SHISEIDO¤ÈÈþÍÆ»ï¡ØVOCE¡Ê¥ô¥©ー¥Á¥§¡Ë¡Ù¸ø¼°SNS¤Ë¤Æ¡¢SHISEIDOÈþÍÆ±Õ¥Ñ¥¦¥Àー¤ÈHANA¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥³¥é¥Ü¤È¤·¤Æ¡¢HANA¤Î¹ÈÇò¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
ÈþÍÆ±Õ¥Ñ¥¦¥Àー¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥¨¥Ã¥»¥ó¥¹ ¥¹¥¥ó¥»¥Ã¥Æ¥£¥ó¥° ¥Ñ¥¦¥Àー¡×¤ÈHANA¤¬¡¢¤³¤Î¤¿¤Ó¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤òÈ¯É½¡£
¡ØVOCE¡ÙÆÃ½¸¥Úー¥¸¤Ç¤Ï¡¢½á¤Ã¤¿È©¤ÎÆ©ÌÀ´¶¤¢¤ë¥Ä¥ä¤ò°ú¤½Ð¤¹¡Ö¥°¥í¥¦¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¡×¤ò¡¢ÀÖ°áÁõ¥Áー¥à¡ÊCHIKA¡¦YURI¡¦KOHARU¡¦MAHINA¡Ë¤¬¡¢¤Õ¤ï¤ê¤È¤Ê¤á¤é¤«¤Ê¡Ö¥Þ¥Ã¥È¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¡×¤òÇò°áÁõ¥Áー¥à¡ÊNAOKO¡¦JISOO¡¦MOMOKA¡Ë¤¬»È¤Ã¤Æ¤ß¤¿ÍÍ»Ò¤¬¥ì¥Ýー¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¤½¤ÎÈ©¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤¿½¸¹ç¥·¥ç¥Ã¥È¤¬SNS¤Ç¸ø³«¡£
ÀÖ°áÁõ¥Áー¥à¤Ï¥ì¥¶ー¥Ïー¥Í¥¹¤Ë¥È¥²¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ô¥¢¥¹¤Ê¤É¡¢¿É¤á¥³ー¥Ç¤ÇÅÐ¾ì¡£Çò°áÁõ¥Áー¥à¤Ï¡¢¥ìー¥¹¤Ë¥Ä¥¤ー¥É¡¢Çò¥ì¥¶ー¤ÈÂç¿Í¥Õ¥§¥ß¥Ë¥ó¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ÇÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÈþ¤·¤¯¤Æ¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö¤ªÈ©¥Ä¥ä¥Ä¥ä¡×¡Ö¤³¤ì¤¾Çú¥¤¥±¤ª»Ð¤µ¤ó¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£