これだけ持っていきゃいいのか！

ルンルンの海外旅行も、ルンルンじゃないけど頑張りどころな海外出張も、あると助かるのがコンセントプラグの変換器。

地球は地域によってプラグ形状が違うので、渡航先に対応できるプラグ変換を用意する必要があるんですよね。正直めんどい。

なので、オールインワンみたいな変換プラグ、Anker（アンカー）が用意してくれました。

Anker Nano トラベルアダプタ (5-in-1, 20W) 3,990円

価格は3,990円。これだけでも安い！と思うんですが、Amazonでは初回セールとして、20％OFFで販売されています。

セールは2月9日23時59分までなので、海外旅行行く予定のある人は、早めに回収しておいたほうがいいですね。

3種類のプラグから変換…だけじゃない！ USBポートもある

コンセントは国ごとにプラグ形状が違いますが、こちらはタイプA、タイプG、タイプC/E/Kなど、異なる3つのプラグを搭載。さまざまな国のコンセントにぶっ挿せるし、プラグ収納式ってのがまたコンパクトで良き。

変圧機能はないので、国ごとに対応している電圧の確認は必要ですけど（Amazonの製品情報にある「使用上のご注意」を読んでね）、複数のプラグ変換を用意しなくていいのはスマートだなぁ。

さらにこれ、ありがたいのがAC差込口×1に加えて、USB出力（USB-C×2／USB-A×1）も備わっているんです。そう、USB充電器要らずなのがまたスバラッ！

USBの出力は単ポートで最大20Wと控えめですけど、スマホ充電するにゃ十分実用的。これだけ持っていけばなんとかなる感がスゴイので、海外が多い方は1つ用意しておくと幸せになれそうな気がします。

