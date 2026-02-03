この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

【4万円ちょい】手ごろな価格で素敵なデザインのスマホ「Nothing Phone（3a） Lite」をレビューします。かなりいいんですが、僕が見送りの理由も紹介します

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

IT・ビジネス書作家の戸田覚氏が、自身のYouTubeチャンネル「戸田覚ガジェット【辛口】点数評価」で、「【4万円ちょい】手ごろな価格で素敵なデザインのスマホ「Nothing Phone（3a） Lite」をレビューします。かなりいいんですが、僕が見送りの理由も紹介します」と題した動画を公開した。4万円台という手頃な価格ながら、Nothingらしい洗練されたデザインと実用的な機能を両立した本モデルの魅力と、購入検討時に注意すべき点を解説している。



まず戸田氏は、Nothing Phoneシリーズの特徴であるデザインについて言及。透明なケースが付属しており、本体のデザインを活かせる点を評価した。本体は樹脂とガラスを組み合わせたモダンなデザインで、「アートっぽい感じ」と述べ、価格以上の質感を指摘。ディスプレイは6.77インチの有機ELを採用しており、大画面で美しい表示が可能であるとした。また、重量が約198gと大画面モデルとしては軽量な点も魅力に挙げている。



パフォーマンス面では、CPUにMediaTek Dimensity 7300 Pro 5Gを搭載。ベンチマークスコアはミドルレンジクラスで、「ヘビーなゲームには向かない」としつつも、日常的な操作はレスポンス良く快適だと評価した。特に注目すべき機能として、側面に搭載された「エッセンシャルキー」を紹介。このボタン一つでスクリーンショットの撮影や音声メモの録音が可能で、録音した音声は自動でテキスト化されるため、「サクッと情報を記録できる」とその利便性を強調した。また、おサイフケータイに対応している点も日本のユーザーにとっては大きな利点であると述べた。



カメラは背面に3眼（メイン50MP、超広角8MP、マクロ2MP）を搭載。実写レビューでは、通常撮影や動画（4K/30fps）は「クリアで美しい」と高評価。一方で、マクロ撮影については「拡大すると（画質が）厳しい」と価格なりの性能であると指摘した。



戸田氏は本製品を65点と評価し、4万円台で優れたデザイン、軽量ボディ、おサイフケータイ、便利なAI機能を備えている点を高く評価した。しかし、上位モデルの「Nothing Phone (3a)」との価格差（約1万2000円）を考慮し、「僕だったら3aのほうを買うかな」とコメント。本動画は、デザイン性を重視しつつコストを抑えたいユーザーが、自身の使い方と予算に合った一台を見極める上で重要なヒントとなるだろう。