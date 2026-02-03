今回は、夫の再婚相手に現実を突きつけたエピソードを紹介します。

夫の再婚相手に逆恨みされ…

「私の元旦那は、私の女友達と不倫し、再婚しました。まぁ元旦那にはイライラすることが多く、正直離婚してよかったんですが、再婚相手である女友達から逆恨みされ、困っています。

『あんた、〇〇（元旦那）の取引先に余計なこと言ったでしょ？ 〇〇の仕事が激減してお金がないの』『〇〇は結婚前、羽振りがよかったのに、今は超ケチなの』などと女友達に延々と愚痴られたのですが、私は何もしていないし何も悪くないです。

そこで女友達に、『あの男が稼いでるわけないじゃん（笑）』『もともと収入は少なかったし、貯金なんかないよ』『あなたとの結婚前に羽振りがよかったのは、私が生活費を全部出してたからだよ？』と、冷静に現実を伝えました」（体験者：20代女性・会社員／回答時期：2025年10月）

▽ この女友達は、この女性の元夫が「羽振りがよくて、お金持ちそうだから」という理由で結婚したようですが、とんだ勘違いでしたね。考えが甘すぎますし、離婚は時間の問題かもしれませんね。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。