アニメ「おしりかじり虫」の声などで知られる声優・金田朋子（５２）の姿にフォロワーが驚いた。

昨年の５月以来、約９か月ぶりにインスタグラムを更新。「声優と夜あそび着用分デニムジャケット、チェックシャツ ＠ｃｉａｏｐａｎｉｃｔｙｐｙ ニットパンツ ＠ＨＥＬＬＯ＿＿ＳＡＮＦＲＡＮＣＩＳＣＯ」と番組での衣装姿を投稿した。金田はチェックのロングシャツに個性的なデザインのデニムジャケットを羽織り、カラフルなニットパンツを着用。ヘアスタイルもアクセサリーでキュートに結んでいる。

「今日も素敵な衣装で最高でしたー！！ありがとうございましたー！！夜あそびもたのしかったぁー！！スイーツ食べられて幸せすぎましたぁーー！！」と感謝。とても５２歳とは思えぬ姿にフォロワーは「きゃーかわい」「ふえ？可愛すぎてびっくり」「ともちゃんかわいいです！」「衣装も髪型も、可愛い」「朋ちゃんどんどんかわいくなってく…同世代とは思えないです！」と仰天だった。

金田は俳優の森渉（４２）と２０１３年に結婚。金田は１７年６月に４４歳で長女・千笑（ちえ）ちゃんを出産したが、２４年７月２０日に離婚を公表した。その後のテレビ番組では離婚後も森のトレーニングに金田が付き添い、週末は親子３人で仲良く過ごしている様子を紹介していた。