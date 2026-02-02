ジョーダンブランドから女性向けバスケットボールシューズ第2弾が登場…機能性と美しさを調和した1足

1月30日、NIKEジョーダンブランドは女性向けバスケットボールシューズの『ジョーダン エアー シリーズ2』を発表した。

2024年に初登場したこの『ジョーダン エアー シリーズ』は、女性バスケットボールプレーヤーのために設計されたモデル。第2弾となる今回のモデルは、女子プレーヤーの速さと強さ、そして美しさに調和するように作られている。プレーヤーがさらにペースを上げられるように素早いカットやシフトを促すデザインで、細身のシルエットは女子のゲームに最も重要とされるランニングとカットの動きを重視した前モデルを受け継いでおり、1歩ごとの速さを加えるための改善を施している。改良点はプレイヤーの意見を直接反映したもので、ナイキの先進のイノベーションを活用し、女子バスケットボールプレーヤーのためにさらに役立つシューズに仕上げられている。

ジョーダンブランドアスリートでWNBAオールスターに5度選出された経験を持つナフィーサ・コリアー（ミネソタ・リンクス）は同シューズについて次のようにコメントを寄せた。

「私のプレースタイルではフットワークがとても重要です。エアー シリーズ2はフロアのどちら側にいても十分な屈曲性と安定性を提供してくれる、頼りになるシューズです。私のプレーを見ている人なら、私がエアーシリーズが好きな理由がわかると思います。エアー シリーズ 2は期待を超えるイノベーションを提供してくれています」

最新作となる『ジョーダン エアー シリーズ 2』の販売価格は税込1万4300円。前作同様に多くのバスケットボールプレーヤーのニーズに応えるため幅広いサイズで展開する。2月20日よりNIKE.COMやJORDAN WORLD OF FLIGHT SHIBUYA、および一部のジョーダンブランド取扱店で発売される。

【画像】ジョーダン エアー シリーズ 2の全貌