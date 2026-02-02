【PR】ゆとり所長「もうこれでいいじゃん！」ダイソーの“本格”洗車ブラシが専門店泣かせのクオリティ。驚愕の激安価格を徹底レビュー
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
洗車系YouTuberの【ゆとり所長-Yutori-】が、「【驚愕】ダイソーが遂に激安なのに本格的な洗車用タイヤ、ホイール、ディテールブラシを出してきた！【2026新作】」と題した動画を公開。ダイソーから発売された5種類の洗車用ブラシが、合計880円（税込）という驚きの低価格ながら、専門店の商品に引けを取らない本格的な品質であることをレビューしている。
動画で紹介されたのは、ホイールブラシ2種類、タイヤブラシ、なめらかタッチディテールブラシ、車内用マルチブラシの計5点。ゆとり所長氏は、特に200円のホイールブラシの品質に驚きを隠せない様子だ。スリムな形状で長さも十分あり、毛の量も豊富。芯にはサビ防止の被膜、先端には傷防止のゴムキャップが施されているなど、細部まで配慮された作りになっている。氏はこのブラシについて「メーカーとかブランドとかに特にこだわりがないのであればもうこれでいいじゃん！」と絶賛し、価格以上の価値があると評価した。
実際にホイールを洗浄する場面では、黒いホイールブラシの使い勝手の良さが際立つ。狭い隙間にもしっかりと届き、汚れを確実に落としていく。一方で、泡の飛び散りが気になる点も指摘。しかし、もう一方の白い「ホイール用クリーニングブラシ」を使用すると、その問題は解決するという。こちらは毛が密集しているため「跳ね返りが全くと言っていいほどない」と述べ、用途に応じた使い分けを推奨した。
さらに、100円のディテールブラシやマルチブラシも紹介。ディテールブラシはコシがあり、ナットの隙間といった細部の洗浄に最適だ。マルチブラシは本来車内用だが、その柔らかさと角度のついた形状がホイールの複雑なデザインを洗うのに役立つと解説。タイヤブラシも広い面積を一気に洗浄できる実用的なアイテムとして評価している。
これらのレビューを通して、ゆとり所長氏は「もう、素直にダイソーありがとうだよね」とコメント。高価な専門品でなくても、ダイソーの製品を組み合わせることで、コストを抑えつつ本格的なタイヤ・ホイール洗浄が可能であると結論付けた。洗車用品の選択肢として、ダイソーが新たなスタンダードになり得ることを示した動画となっている。
YouTubeの動画内容
チャンネル情報
福島県のとある所長が運営する洗車チャンネルです。長らくゲーム実況してましたが、今は・車系「検証/素人目線/DIY」の動画を投稿しております。ゲーム系は、残っている動画は随時削除してサブチャンネルに上げ直していく予定です。投稿ペースは仕事しながらなので不定期です。