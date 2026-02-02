楽天モバイルは、オリジナルモバイルWi-Fiルーターの最新モデル「Rakuten WiFi Pocket 5G」を3月に発売する。価格は1万6800円だが、条件を満たせば1円で購入できる。

「Rakuten WiFi Pocket 5G」は、5G通信とプラチナバンドに対応し、最大同時接続台数が24台に拡大したオリジナルモバイルWi-Fiルーター。重さは約177gで、5G通信時で約9時間の連続通信が可能となっている。大きさは約72.1×約114.3×約16.9（mm）。

また、本日2日から一部の利用者を対象に、「Rakuten最強プラン」または「Rakuten最強U-NEXT」への申し込みとセットで1円で購入できる先行販売キャンペーンを開始している。

製品名 Rakuten WiFi Pocket 5G 移動通信方式 4G／5G（Sub6）／プラチナバンド対応 最大同時接続台数 24台 通信速度 LTE：受信時最大400Mbps／送信時最大75Mbps5G：受信時最大2.14Gbps／送信時最大218Mbps 連続通信時間 5G：約9時間／LTE：約10時間 バッテリー容量 約4000mAh SIM eSIM 大きさ 約72.1×約114.3×約16.9（mm） 重さ 約177g カラーバリエーション ホワイト