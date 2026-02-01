この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

「高収入だから」は危険？知らずに行くと地獄を見る、大手自動車メーカー勤務の意外な落とし穴

工場・期間工の転職情報を発信するYouTubeチャンネル「【工場・期間工転職】即日入寮チャンネル | ケンシロウ」が、「【工場勤務】大手自動車メーカーに向いてない人の特徴10選｜無理すると高確率で潰れます」と題した動画を公開。高収入や充実した福利厚生で人気の高い大手自動車メーカーの仕事について、工場転職のプロであるケンシロウ氏が、向いていない人の特徴を解説した。



ケンシロウ氏は冒頭で、「とりあえず行く」という安易な考えで大手自動車メーカーに就職することの危険性を指摘する。大手は国内だけでなく「世界のマーケットを相手にしている工場」であり、生産量はもちろん、「品質・スピードも高水準が求められる」と説明。高収入や祝い金、寮費無料といった好待遇は、その厳しい労働に対する対価であると語った。



軽い気持ちで入社すると、「はぁ…思ってたのと違う…」というミスマッチが生じ、心身ともにダメージを受けて早期離職につながるケースも少なくないという。ケンシロウ氏は、むしろ大手ではなく中堅メーカーの方がキャリアを長く続けられ、安定した生活を送れる人もいると述べた。



動画では、大手メーカーに向いていない人の特徴をランキング形式で10個紹介。第10位には「指示されるのが苦手な人」を挙げた。工場での仕事は基本的にマニュアル通りに進める必要があり、「『自分なり』が全く要らない業界」だと解説。独自の判断で作業を進めると重大な事故やミスにつながるため、指示通りに動くことが求められるとした。



また、第1位は「飽きっぽい人」だった。工場の仕事は「ひたすら同じことを繰り返す」作業が中心となるため、飽きっぽい性格の人は「余計に退職したくなる」可能性が高いと指摘した。



ケンシロウ氏は、大手メーカー勤務が誰にとっても最適な選択肢ではないと強調。今回の動画が、自分にとって本当に向いている職場なのかを見極める一助になるとして、安易な転職に警鐘を鳴らした。