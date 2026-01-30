健康美を追求！マーシャルワールド「PURSUIT JAPAN 2026 YOKOHAMA」

格闘技・フィットネス商品の専門商社であるマーシャルワールドが、女性だけのボディメイクコンテスト「PURSUIT JAPAN 2026 YOKOHAMA」を2026年4月18日に開催します。

2025年11月23日に開催された第1回大会に続く第2回大会で、2026年1月15日よりエントリーの申し込み受付が開始されています。

マーシャルワールド「PURSUIT JAPAN 2026 YOKOHAMA」

開催日：2026年4月18日

エントリー受付開始日：2026年1月15日

会場：神奈川県横浜市保土ヶ谷公会堂

主催：マーシャルワールド

「PURSUIT JAPAN」は、日々のトレーニングや運動習慣によって作り上げられた女性の健やかな美を競うボディメイクコンテストです。

「鍛えた女性は美しい」というモットーの下、ボディメイクを通じて健康的なライフスタイルを実践・発信し、日本の「健康」を牽引するリーダー発掘を目指しています。

PURSUIT JAPANの社会的使命

ライフステージ(幼年期、思春期、性成熟期、更年期、老年期)とともに、女性の体は目まぐるしく変化し、女性特有の健康課題が生じます。

運動はそうした健康課題の解決に有益であり、運動習慣を持つことが、生涯を通じた健康の実現につながります。

しかし、男性に比べて女性のスポーツ参加率は依然低く、特に30〜40代の女性の実施率が低い結果となっています。(スポーツ庁「スポーツの実施状況等に関する世論調査」令和5年度)

「PURSUIT JAPAN」は、スポーツやトレーニングが女性にとってより身近なものになり「鍛えた女性は美しい」という価値観が普遍化することを目指しています。

この考えに共鳴して大会にエントリーした選手たちは、より良い人生のために運動やトレーニングを実践し、自分らしい美しさを〈追求＝PURSUIT〉しています。

「PURSUIT JAPAN」はそうした女性たちを讃え、彼女たちがより一層輝くためにサポートを行います。

そして美しく輝くパシュート選手に影響を受け、これまで運動習慣を持たなかった多くの女性が健康のための第一歩を踏み出しチャレンジすることを応援します。

多様性を重んじる大会

大会には18歳から65歳まで幅広い年代の選手がエントリーしています。

フィットネストレーナーやプロアスリート、会社員、子育て中の主婦など属性も多岐に亘りますが、トレーニングをライフスタイルに取り入れることで美と健康を追求するという点において価値観を共有する女性たちです。

健康美を重視した審査基準

スポーツ界においては、「女性アスリートの三主徴」〜〈利用可能エネルギー不足〉〈無月経〉〈骨粗しょう症〉への対応が求められています。

これは激しいトレーニングや不適切な食事制限によって引き起こされ、相互に関連しながら女性の健康を損なうリスクとなります。

ことに審美スポーツではこうした事態に陥りやすいため、「PURSUIT JAPAN」は、運動によって女性の健康課題を解決していくという大会の理念に基づき、選手に対して体のバランスを損ねるような過度の筋肉の発達や、激しいダイエットによる絞り込みを禁じています。

審査では適切な運動とバランスの良い栄養摂取の上に培われた、健康的な美しさ〜調和の取れた筋肉の発達、健康的に引き締まった身体のアウトライン、ウオーキングやポージングで表現する機能的な身体の動きをトータルで評価します。

大会競技クラスとカテゴリー

大会は年齢別のクラスと、衣装別のカテゴリーに分かれて競技が行われます。

年齢別クラス

Youthful class ：大会当日満18歳〜25歳クラスJust right class：大会当日満26歳〜39歳クラスPolished class ：大会当日満40歳〜54歳クラスRefinement class：大会当日満55歳〜のクラス

カテゴリー

Category A(トップス・ショートスパッツ)Category B(トップス・ レギンス )Category C(ドレス)

各クラスの各カテゴリーにおいて予選・決勝を行います。

見事上位2名に選ばれた方が翌大会のROAD RO QUEEN(ファイナルステージ)に進出します。

【Youthful Class】カテゴリー A

18歳から25歳までの選手が出場する「Youthful class」

トップスとショートスパッツで、鍛えられた健康的な肉体美を披露します。

【Just right Class】カテゴリー A

26歳から39歳までの選手が出場する「Just right class」

日々のトレーニングで培われた、バランスの取れた身体が評価されます。

【Just right Class】カテゴリー B

カテゴリーBはトップスとレギンスを着用します。

引き締まった身体の美しいアウトラインが際立ちます。

【Just right Class】カテゴリー C

カテゴリーCは華やかなドレスでの審査です。

ウォーキングやポージングで表現する機能的な身体の動きも評価の対象となります。

【Polished Class】カテゴリー C

40歳から54歳までの選手が出場する「Polished class」

年齢を重ねて磨かれた、健康的で美しい姿を披露します。

表彰式

各クラス、各カテゴリーの上位入賞者が表彰されます。

選手たちの努力が実を結ぶ瞬間です。

見事上位2名に選ばれた選手は、翌大会のファイナルステージ「ROAD RO QUEEN」への進出権を獲得します。

日々のトレーニングで作り上げた健康的な美しさを競う、女性だけのボディメイクコンテスト。

マーシャルワールドが主催する「PURSUIT JAPAN 2026 YOKOHAMA」の紹介でした。

PURSUIT JAPAN 事務局概要

名称：PURSUIT JAPAN 事務局

所在地：〒541-0051 大阪市中央区備後町3-1-6 船場アルファビル2階

Mail：pursuit@mwjapan.jp

HP：https://pursuit-japan.com/

SNS：https://www.instagram.com/pursuit.japan/

