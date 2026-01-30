2児の母で実業家・インフルエンサーの黒崎みささん（30）が、整形を繰り返した理由、公表した経緯を明かした。

【映像】黒崎みさ、幼少期からのビフォーアフター

18歳から25歳まで横浜・歌舞伎町・六本木のキャバクラに勤務し、引退後は実業家やモデル、インフルエンサーなど幅広く活動する黒崎さん。2023年1月には結婚と、双子を出産していたことを報告していた。

これまで自身のSNSでは、プライベートの様子を赤裸々に発信。「もしかして約2000万かけて、整形しなくてもよかった説」とつづった幼少期とのビフォーアフターや、「ハーネスはペットみたいで可哀想とか言ってる人達が、自分の子どもを守ってくれるわけではないので、シカトでok」とコメントした育児の様子などを公開していた。

黒崎みささん、整形を繰り返した理由、公表した経緯を明かす

2025年1月29日に更新したXでは、整形を繰り返した理由、公表した経緯を明かした。

「幼少期父親に容姿をいじられ、16歳の時の彼氏に『ブス！』と顔面にツバを吐かれて、呪われていた若い頃。自分の顔を見て、鏡を割った事があるし、他の子がブランド物を買ってる中、そのお金を整形に注ぎ込み、可愛くなる為だけに生きた。自傷行為の延長で、意味のない整形も繰り返したし、当時ほとんどの人が整形を公表していない中、赤裸々に発信してたのは、ブスと言われ、死んだ心に失う物がなかったから。私は可愛くいろ、痩せろだなんて思わない。私が整形で自信を持ち、明るく過ごせたように、誰かの自信を後押しできたら幸せです」と、ダウンタイム中の自撮りショットとともに過去を振り返っている。（『ABEMA NEWS』より）