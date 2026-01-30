楽天モバイルが新たな基地局を1月1〜15日に全国32都道府県84市区町村で設置！3月開催のF1日本グランプリレースで電波強化対策を実施
|楽天モバイルが2025年1月1〜15日に設置した基地局リストを公開！
楽天モバイルは29日、同社が移動体通信事業者（MNO）として自社回線（以下、楽天回線）を構築して提供している携帯電話サービス（ https://network.mobile.rakuten.co.jp/ ）において2023年7月より実施している「Rakuten最強プラン」プロジェクトとして新たに2025年1月1日（木）から1月15日（木）までに全国32都道府県84市区町村で基地局を設置したとお知らせしています。
そのため、楽天回線のみの4Gエリアについてはホームルーターサービス「Rakuten Turbo」で利用できるサービスエリアマップ（ https://network.mobile.rakuten.co.jp/internet/turbo/area/ ）にて確認できるほか、パートナー（au）回線のサービスエリアマップ（ https://network.mobile.rakuten.co.jp/area/map_partner.html ）も個別に公開しています。
一方で花火大会や音楽フェスなどといった人が多く集まるイベントでは移動基地局車などによる電波強化対策に努めており、今後のイベントにおける電波強化対策について2025年12月25日（木）に更新しており、2026年3月27日（金）から3月29日（日）まで三重県・鈴鹿市で開催される「2026 FIA F1世界選手権シリーズ Aramco 日本グランプリレース」にて電波強化対策を実施することが案内されています。
楽天モバイルでは楽天回線による正式サービス「Rakuten UN-LIMIT」を2020年4月に開始し、楽天回線エリアにおけるデータ通信は使い放題、専用アプリ「Rakuten Link」での音声通話・SMSも無料で月額3,278円（金額はすべて税込）で使え、さらに何度かアップグレードされて2023年6月から新料金プランのRakuten最強プランに刷新し、パートナー（au）回線エリアも含めて3GB以下なら月額1,078円、20GB以下なら月額2,178円、使い放題で月額3,278円となっています。
なお、Rakuten Linkでの音声通話・SMSはカウントフリーとなっているほか、Rakuten Linkは2023年8月にパソコン（PC）向けデスクトップ版も提供開始されました。また公式メールサービス「楽メール」も提供されています。そんなRakuten最強プランの提供開始に合わせてサービスエリアマップが更新され、Rakuten最強プランでは楽天回線だけでなくau回線でも同じ料金となることに伴い、4Gエリアについては楽天回線とau回線の合算表示となっています。
一方、2023年7月より新たに快適な通信環境を提供するために「Rakuten最強プラン」プロジェクトに取り組んでおり、全国各地の楽天モバイル基地局設置情報が市町村単位で公開されて確認可能で、一時は月1回の更新になったりもしていましたが、最近は再び月2回のペースに戻っており、今回は2026年1月1〜15日に全国32都道府県84市区町村で新たな基地局が設置されたとのことです。
