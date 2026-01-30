関電工は３日ぶり反落、東京電力ＰＧが株式売り出し◇ 関電工は３日ぶり反落、東京電力ＰＧが株式売り出し◇

関電工<1942.T>は３日ぶり反落。２９日取引終了後、大株主である東京電力ホールディングス<9501.T>傘下の東京電力パワーグリッド（ＰＧ）による２２７７万１４００株の売り出しを実施すると発表した。需要状況に応じて上限３４１万５６００株のオーバーアロットメントによる売り出しも行う。売り出し価格は２月１６～１９日のいずれかの日に決定する。これを受け、株式需給の悪化を懸念した売りが出ている。



なお、株式売り出しに伴う影響緩和のため、自社株買いを実施するとあわせて発表した。取得上限は７５０万株（自己株式を除く発行済み株式総数の３．６７％）、または３００億円。期間は２月２～６日。



