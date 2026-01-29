冬のジャケットは「シルエットがすべて」ニットの上でもキレイに見える「重ね着に差がつく」名品

「冬の服と気が合う」黒ジャケットの注目作

普遍的な黒ジャケットだからといって、これまでと同じではしっくりこないことがあるのも事実。季節に見合ったアップデートを加えることでそでを通したときのワクワク感だけでなく仕上がりにも変化が。「クローゼットには黒ばかり」な人でもわざわざ着たくなるような、理由を秘めたものだけをリストアップ。







タキシードみたいな実直さ

黒オーバージャケット／ソブ（フィルム） 下えり部分に、サテンライクな光沢素材をドッキング。タキシードを思わせるフォーマルなディテールが、ただのオーバージャケットを「特別な一着」へと格上げする。デニムでカジュアルダウンしても品格はそのまま。オケージョンシーンにも対応する、振り幅の広さが魅力。







モードに装える辛口レザー

エコレザージャケット／MIESROHE（MIESROHE ルミネ新宿１店） なじみのいいくたっと感。そのやわらかさのおかげでレザーの主張がいい意味で薄く、装いの整え役として最適。







ジャケットの延長で着られるコート

ジャケットコート／MANGO コートとしてはミディアムに位置するひざ上丈。やや細めの形とテーラードデザインがミドルな丈と相まってスマートさを助長。腰から下がきちんと見えるぶん、ワイドパンツやフレアスカートなどボトムのシルエットも存分に生かせる。







