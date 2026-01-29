元教師が解説「勉強しないと将来困るよ」が逆効果である理由とは？
YouTubeチャンネル「静岡の元教師すぎやま」が、「【保護者必見】これ言ってるといつの間にか子どもが勉強嫌いになっています」と題した動画を公開。子どもが勉強を嫌いになってしまう、親がやってしまいがちな「最悪の言動」について、元教師のすぎやま氏が解説した。
動画の冒頭で、すぎやま氏は「勉強しなさいと言ってもやらない」という親の悩みに触れ、これを「古い教育観から親子で脱却するチャンス」だと捉え直す。しかし、そこでヒステリックに「早くやりなさい！」と叱責してしまうと、子どもはますます勉強嫌いになってしまうと警鐘を鳴らした。
すぎやま氏は、子どもを勉強嫌いにする言動の一つとして「『勉強しないと将来困るよ』と脅してやらせる」ことを挙げる。これは心理学でいう「負の動機づけ」であり、長続きしないだけでなく、子どもが失敗を極端に恐れて挑戦しなくなる弊害を生むと指摘。「不安を煽る教育から、希望を見せる教育にシフトしていきましょう」と語った。
また、「『いいからやりなさい』と問答無用でやらせる」ことも「子どもの考える力をへし折る最悪のパワーワード」だと断言する。心理学の「自己決定理論」に基づき、人間は自分で決めたことに対して最も高いパフォーマンスを発揮できると説明。理由を説明せずに強制することは、子どもの主体性を奪い、指示待ち人間にするだけだと述べた。
さらに、他人と比較して焦らせることや、罰で支配することも子どもの自己肯定感を奪う行為であると解説。すぎやま氏は「子どもは親の言うことではなく、やっていることを真似する」と強調し、親自身が学ぶ姿を見せることが何よりの教育であると結論付けた。
