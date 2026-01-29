この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「街角給与明細」が「デカい人にインタビュー」と題した動画を公開。登場した33歳の工場作業員が、現在の月収や仕事への価値観、そして「楽しく死ねればいい」という独自の人生観を語った。



動画に登場したのは、工場で9年間勤務しているという33歳の男性。かつてはアメリカンフットボールをプレーしていたというたくましい体格の持ち主だ。前職はETCカードの法人営業だったが、「一律の給料だったので、あんまりやりがいを感じなかった」と転職を決意した経緯を明かした。



現在の仕事は、顧客が持ち込む木のチップを処理し、火力発電の燃料として再利用するもの。気になる月収は「40万円ぐらい」と告白。仕事で大変なことはあるかという問いには「ないですね。やってて楽しいので」と即答し、顧客とのコミュニケーションにもやりがいを感じている様子を見せた。



お金の使い道を尋ねられると、男性はおもむろにカバンから缶チューハイの「氷結」を取り出し、主にお酒に使うことが多いと笑顔で回答。好きなつまみは「ガツンとくる」ガーリック風味のチーズだと語り、気さくな人柄をのぞかせた。



最後に将来の夢について問われると、男性は「楽しく死ねればいいかな」とシンプルな目標を提示。現在の仕事に満足し、日々の楽しみを大切にする彼の言葉は、現代社会における多様な働き方と幸福の形を映し出しているようであった。