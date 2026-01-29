【全2回（前編／後編）の前編】

かたや首相が衆院解散に踏み切れば、こなた新党結成の報である。その党名に見られる「中道」は仏教用語で、かねて創価学会員が慣れ親しんだ、亡き池田大作氏ゆかりの言葉でもあった。連立を離れた公明党の一大転身が呼んだ激震。主導権を握るのは一体、誰か。

【写真を見る】必死の形相で公明党議員の応援演説を行う「久本雅美」「柴田理恵」

党勢拡大の見通しが立たない弱者同士の選挙互助会。

そんなふうに揶揄する声も聞かれたが、最大野党の立憲民主党と、連立政権から離脱したばかりの公明党による新党の旗揚げが、ともかくも大きなインパクトをもたらしたことは疑いない。

両者が手を組んだその名も中道改革連合は、立民の野田佳彦代表（68）と公明の斉藤鉄夫代表（73）が共同代表に就任。両党の衆院議員だけが離党手続きを進めて参加することで合意した。

中道改革連合の野田佳彦、斉藤鉄夫・両共同代表

新党結成の源流は、昨年10月10日、公明が連立離脱を決めた時点にあった。

「公明は、自民党の『政治とカネ』を巡る問題への対応が不服だとして政権を離れた。しかし、背景には支持母体の創価学会に根強い“反高市”の感情があるのです」（学会関係者）

高市早苗首相（64）は1996年、新進党公認で衆院奈良1区から出馬。公明・学会の全面支援を受け、自民候補に競り勝った。が、

「当選後、半月もたたずに新進党を離党。何ごとかと思えば翌月に自民入りし、学会、特に婦人部（現在の女性部）の強い反発を招いた経緯があります」（同）

学会嫌いを隠さなかった過去

公明の連立離脱を受けて立民の執行部は動いた。10月21日の首班指名選挙にあたり、野田代表への投票を持ちかけたのだ。

この時点では公明は誘いに応じず、自党の斉藤代表に票を投じた。

「公明は高市首相の退陣後を見据え、自民との再連立の余地を残していたわけです。ただ、この時のやりとりをきっかけに、公明と立民の間で将来の選挙協力も視野に入れた協議を行う気運が生まれました」（政治部記者）

実務を担ったのは立民の安住淳幹事長（64）だった。

その安住氏もじつは、公明・学会嫌いであることを隠さなかった過去がある。

「安住氏は“地元で演説中に学会員から石を投げられた経験がある”と周囲に語っていました。自公を敵に回した野党の候補に共通する、学会の苛烈な選挙運動への苦い思いを代弁する意図もあったでしょう。でも今回、背に腹は代えられないとばかりに連携強化へと動いたのです。公明の歴史や綱領、政策などを学ぶ勉強会を党内で開催し、両党の政策の類似点の洗い出しにも着手しました」（同）

年明けに動きが加速

無論、公明が学会の了承なしに「自由勝手に」動けるはずもなく、案の定というべきか、双方の関係構築には、学会で長らく政治担当を務めた佐藤浩副会長の関与がささやかれている。

政治ジャーナリストの青山和弘氏によると、

「佐藤副会長は、先ごろ引退を表明した自民の菅義偉元首相（77）との太いパイプで知られますが、立民の馬淵澄夫代表代行（65）との間にもホットラインがある。この馬淵―佐藤ラインも新党への地ならしに大きく貢献したようです」

動きが一気に加速したのは年明けのことだ。

「1月9日夜、読売新聞がネット版で首相が解散を検討していると特報。これを受け、野田代表や安住氏は公明側に比例区での統一名簿作成を持ちかけた。斉藤代表は学会の原田稔会長（84）の決裁を仰ぎ、擁立する候補者が名簿上位で処遇されることを条件に、公明の小選挙区からの撤退と、新党参加に同意したのです」（前出の記者）

現在公明の衆院議員は24人で、全国に11ある衆院比例ブロックで公明出身の候補者を名簿上位に優遇記載することは、すなわち当選がほぼ確実になることを意味する。公明にはまたとない好条件である。

公明・学会の影が色濃い新党

新党結成に向け立民はまた、政策面でも公明側に譲歩を重ねた。

「立民は綱領で『原発ゼロ社会の早期実現』、基本政策では安保関連法の『違憲部分廃止』を打ち出していた。なのに、19日発表の新党の綱領では『原発ゼロ』に一切触れないどころか、公明の主張をのむ形で『原発再稼働』を基本政策に盛り込んでいる。安保関連法に関しても『存立危機事態における自国防衛のための自衛権行使は合憲』と明記。これも公明側に寄り添う内容です」（政治部デスク）

注目すべきは、立民が新党の名称でも公明・学会側に配慮した節があることだ。

「中道改革連合の略称である『中道』は、政治的な中立や穏健を意味する言葉ですが、その語源は仏教用語にあります」

そう語るのは、先の学会関係者である。

「実際、公明党の綱領には『人間主義＝中道主義』という言葉が記されています。学会員は、比例区では投票用紙に『公明』と記入することに慣れており、今回、解散から投開票日までは戦後最短の16日間で、学会員に新党名を浸透させるのは困難だと思われました。その点で『中道』ならば学会員も抵抗なく、なじみのある言葉として記入しやすいという事情があります」

透けて見えるのは「中道改革連合」の成り立ちに、公明・学会の影が極めて色濃いという事実である。

「週刊新潮」2026年1月29日号 掲載