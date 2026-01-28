【買ってよかった2026】料理好きが手放せない！ストレス減の推しキッチン家電4選
「オレンジページnet」で全国各地から食や暮らしの情報を発信している「オレペエディター」。料理と向き合う時間が長いからこそ、道具の変化にも自然と目が向きます。
冷蔵庫のような必需品ではないけれど「使い始めると手放せなくなる！」そんな便利アイテムをピックアップ。毎日の料理やおうち時間を、さりげなく底上げしてくれるキッチン家電を集めました。
オレペエディターおすすめ！ キッチン家電4選
ソーダストリーム『TERRA (テラ) スターターキット』
専用ボトルに水を入れて本体にセットし、炭酸を注入すれば、簡単5秒で炭酸水を作ることができます。炭酸の強度も調節できるので、炭酸ジュースやハイボール、スイーツなどの料理に、さまざまな楽しみ方ができます。
炭酸水を買うよりコスパがよくて、ペットボトルのごみも減るから気持ちもスッキリ。フルーツを加えたりお酒を割ったりすれば、家がバーに早変わり。最高のプチぜいたくです！
佳奈子さん
ラッセルホブス『電動ミル ソルト＆ペッパー ウッドスタンドセット』
ミル上部のボタンを押すと、塩やこしょうを自動でひいてくれます。ひき方は粗めから細かいものまで調節可能。手になじみやすいデザインと、清潔感のあるステンレスの素材もおしゃれ。
今使っている手動のミルもかわいくて気に入っているのですが、電動ミルがあれば調理がもっとスムーズになるので、いつか新しく迎え入れたいです！
oimotoさん
VeSync『COSORI PRO LE 4.7L ノンフライヤー』
下準備した材料を入れて調理モードを選ぶと、短時間で料理が完成。から揚げ、ハンバーグ、とんカツなどはもちろん、パンやデザートも作れます。
キッチンが汚れないし、油を使わないから、家で心置きなく揚げものができて最高！生活の質が上がりました。
やまちゃんさん
エムケー精工『電気せいろTEGARU＝SEIRO』
食材を入れたらタイマーをセットするだけ。水分をほどよく加えながら均一に熱を伝え、素材本来の味や食感を引き出します。野菜や肉、魚がふっくらジューシーな仕上がりに。
ほったらかしでヘルシーな蒸し料理が作れてとっても便利！ ていねいな暮らしをしている感もたまりません！
ウフ上田さん
いつもの料理に、ちょっとした楽しさや快適さを与えてくれる家電たち。毎日が心地よくなる一台を、ぜひ迎えてみてください！
（「オレンジページ」2025年12月17日号より）