劇場版『チェンソーマン レゼ篇』の入場者プレゼント第8弾が1月31日より配布されることが決定した。

累計発行部数3,500万部を突破し、現在『少年ジャンプ＋』（集英社刊）で連載中の藤本タツキによる人気コミック『チェンソーマン』。2022年10月には、アニメスタジオMAPPA制作のTVアニメが放送され、国内だけでなく、世界中で高い評価を獲得した。現在まで200カ国以上の国と地域で配信されている。そして、ファンからの人気も厚く、TVアニメの最終回からつながる物語、「エピソード“レゼ篇”」が映画化。主人公・デンジが偶然出会った少女・レゼに翻弄されながら予測不能な運命へと突き進む物語が、疾走感溢れるバトルアクションとともに描かれる。9月19日の公開から129日間で国内の歴代興行収入トップ47位にランクインしている（1月26日時点、興行通信社調べ）。

入場者プレゼント第8弾は、原作者・藤本タツキ描き下ろしのデンジ＆レゼのビジュアルカード。国内興行収入が100億円を突破した際に藤本が手がけた記念イラストと同様のものとなる。（文＝リアルサウンド編集部）