º£¤Î¼ã¼Ô¤ÏÂç³Ø¤ÇŽ¢¥Ç¡¼¥¿Ê¬ÀÏŽ£¤ò³Ø¤ó¤Ç¤¤¤ë¡ÄŽ¢¿ô³Ø¤¬¶ì¼ê¤Ç¤âOKŽ£Ê¸·Ï¼Ò°÷¤¬³Ð¤¨¤ë¤Ù¤"¥¨¥¯¥»¥ë¤ÎÊØÍøµ¡Ç½"
¢£¤³¤Î¸¶¹Æ¤ò½ñ¤¯¤Î¤Ë¤âAI¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë
¤³¤³¿ôÇ¯¤Ç¡¢AI¡¢¥Ó¥Ã¥°¥Ç¡¼¥¿¡¢¥Ç¡¼¥¿¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¤È¤¤¤Ã¤¿¸ÀÍÕ¤Ï¤¹¤Ã¤«¤ê¼Ò²ñ¤ËÁÈ¤ß¹þ¤Þ¤ì¤¿´¶¤¬¤¢¤ë¡£
AI¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢2022Ç¯11·î¤ÎChatGPT¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹°Ê¹ß¡¢µÞ·ã¤Ë¼Ò²ñ¤ËÄêÃå¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡Ê¤³¤Î¸¶¹Æ¤â¡¢À¸À®·ÏAI¤Ç»²¾ÈÀè¤òÃµ¤·¤¿¤ê¤·¤Ê¤¬¤é½ñ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤â¤Î¤¹¤´¤¯ÊØÍø¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤â¤Î¤À¡Ë¡£
¥Ó¥Ã¥°¥Ç¡¼¥¿¡¢¥Ç¡¼¥¿¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÊ¬Ìî¤Ç¥Ç¡¼¥¿¤ÎÍø³èÍÑ¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÀìÌç¤Î¥Ç¡¼¥¿¥µ¥¤¥¨¥ó¥Æ¥£¥¹¥È°Ê³°¤Ç¤â¥Ç¡¼¥¿¤¬°·¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Î°ìÊâ¤È¤·¤Æ¡¢¥Ë¥È¥ê¤Î¤è¤¦¤ËÁ´¼Ò°÷¤Î8³ä¤¬IT¥Ñ¥¹¥Ý¡¼¥È»ñ³Ê¤òÌÜ»Ø¤¹¤È¤¤¤¦²ñ¼Ò¤â¤¢¤ë¡£
¢£¼ã¼Ô¤ÎÁêÅö¿ô¤¬¡Ö¥Ç¡¼¥¿¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¡×¤ò³Ø¤Ö»þÂå
¶µ°éÊ¬Ìî¤Ç¤âÊ¸²Ê¾Ê¤¬Âç³Ø¤È¹âÀì¤ÎÍý·ÏÊ¬Ìî¤Î³È½¼¤òÂ¥¤¹»ö¶È¤ò¿Ê¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢2017Ç¯¤³¤í¤«¤é¡¢¼¢²ìÂç³Ø¡¢²£ÉÍ»ÔÎ©Âç³Ø¡¢ÉðÂ¢ÌîÂç³Ø¡¢Î©ÀµÂç³Ø¡¢°ì¶¶Âç³Ø¡¢Ì¾¸Å²°»ÔÎ©Âç³Ø¤Ê¤É¤Ç¥Ç¡¼¥¿¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹·Ï¤Î³ØÉô¿·Àß¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¥Ç¡¼¥¿¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹³ØÉô¤Î¤è¤¦¤ÊÀìÌç²ÝÄø¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢°ìÈÌ¤ÎÂç³ØÀ¸¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿MDASH¤È¤¤¤¦¿ôÍý¡¦¥Ç¡¼¥¿¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¡¦AI¶µ°é¥×¥í¥°¥é¥àÇ§ÄêÀ©ÅÙ¤â¤¢¤ê¡¢ÆüËÜ¤ÎÁ´Âç³ØÌó800¹»¤Î¤¦¤Á600¹»¶á¤¯¤¬Ç§Äê¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
MDASH¤ÎÇ§Äê¤Ï2021Ç¯¤«¤é¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤éÂç³Ø¤òÂ´¶È¤·¤Æ¼Ò²ñ¤Ë½Ð¤Æ¤¯¤ë¼ã¼Ô¤Î¤¦¤Á¡¢ÁêÅö¿ô¤Ï¤¢¤ëÄøÅÙ¤Î¥Ç¡¼¥¿¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¤ÎÁÇÍÜ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¢£¿ô³Ø¤è¤ê¤â¡Ö¥¨¥¯¥»¥ë¤¬»È¤¨¤ë¤³¤È¡×¤¬½ÅÍ×
¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤¤¤Þ¤µ¤é¥Ç¡¼¥¿¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¡¢¤È¤«¸À¤ï¤ì¤Æ¤â¿ô³Ø¤Ï¶ì¼ê¤À¤«¤éÌµÍý¤À¤è¡¢¤È»×¤¦¿Í¤âÂ¿¤¤¤À¤í¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢¥¤¥á¡¼¥¸¤È°ã¤Ã¤Æ¼ÂÌ³¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë´ðÁÃÅª¤Ê¥Ç¡¼¥¿Ê¬ÀÏ¤Ç¤Ï¡¢¿ô¼°¤Ï°Õ³°¤È»È¤ï¤ì¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¿ô³Ø¤ÎÆÀ°ÕÉÔÆÀ°Õ¤Ï¤¢¤Þ¤ê´Ø·¸¤¬¤Ê¤¤¡£
¤½¤ì¤è¤ê¤â¤Þ¤º¤Ï¥¨¥¯¥»¥ë¤¬¤Á¤ã¤ó¤È»È¤¨¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Î¤Û¤¦¤¬¤è¤Û¤É½ÅÍ×¤À¡£
¥¨¥¯¥»¥ë¤ò¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤È¤Ï»×¤¦¤¬¡¢¼Â¤Ï¥¨¥¯¥»¥ë¤Ï±ü¤¬¿¼¤¯¡¢Ê¿¶Ñ¤äÃæ±ûÃÍ¡¢ºÇ¾®¡¢ºÇÂç¡¢É¸½àÊÐº¹¤Ê¤É¤¬·×»»¤Ç¤¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼¤Î·ë²Ì¤âÈ¿±Ç¤Ç¤¤ëAGGREGATE´Ø¿ô¤ä¡¢¥Ç¡¼¥¿¤ÎÆÍ¹ç¤Ë¤è¤¯»È¤¦XLOOKUP´Ø¿ô¤¬»È¤¨¤¿¤ê¡¢¥Ô¥Ü¥Ã¥È½¸·×¤òÆü¾ïÅª¤Ë»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¤¢¤Þ¤êÂ¿¤¯¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£
¢£¥Ç¡¼¥¿·ï¿ô¤¬¿ôËü·ï¤Þ¤Ç¤Ê¤é¥¨¥¯¥»¥ë¤Ç¤Ç¤¤ë
¤½¤·¤Æ¡¢¼ÂºÝ¤Î¥Ç¡¼¥¿Ê¬ÀÏ¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯¡£ÉÔÆ°»º²ñ¼Ò¤òÁÛÄê¤·¤¿Îã¤È¤È¤â¤Ë¾Ò²ð¤·¤è¤¦¡£
¡ Ä´¤Ù¤¿¤¤¤³¤È¤ò·è¤á¤ë
Îã¡§ÉÔÆ°»º²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¡ÖÃÏ°è¤Î²ÈÄÂ¤ÎÃÍ¾å¤²Î¨¤òÄ´¤Ù¤ë¡×¤Ê¤É
¢ ¤½¤Î¤¿¤á¤Î¥Ç¡¼¥¿¤ò½¸¤á¤ë
Îã¡§¡Ö¶ÈÌ³¥·¥¹¥Æ¥à¤«¤éÃÏ°èÊÌ¤Î²ÈÄÂ¥Ç¡¼¥¿¤ò½¸¤á¤ë¡×¡Ö¥Ý¡¼¥¿¥ë¥µ¥¤¥È¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÊç½¸¾ðÊó¤ò¥¯¥í¡¼¥ê¥ó¥°¤¹¤ë¡×¤Ê¤É
£ ¥Ç¡¼¥¿¤òÊ¬ÀÏ¤¹¤ë
Îã¡§¡ÖÃÏ°èÊÌ¤Ë1Ç¯Á°¤Èº£·î¤Ç²ÈÄÂ¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë·ï¿ô¤ÎÈæÎ¨¤òµá¤á¤ë¡×¤Ê¤É
¤ ·ë²Ì¤ò²ò¼á¤¹¤ë
Îã¡§¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¼óÅÔ·÷¤Ï¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤±¤É¡¢ÃÏÊý¤Ç¤Ï¤½¤¦¤Ç¤â¤Ê¤¤¤Ê¤¢¡×¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡û¡û»ÙÅ¹Ä¹¤Î¥¨¥ê¥¢¤Ï¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤¢¡×¤Ê¤É
¥ ·ë²Ì¤òÊó¹ð¡¦¥×¥ì¥¼¥óÍÑ¤ËåºÎï¤Ë¤Þ¤È¤á¤ë¡Ê¤³¤Î»þ¡¢¤É¤ì¤À¤±åºÎï¤Ê¿ÞÉ½¤òºî¤ì¤ë¤«¤Ï½ÅÍ×¤À¡Ë¡£
¤³¤ì¤é¤Îºî¶È¤Ï¡¢¥Ç¡¼¥¿·ï¿ô¤¬¿ôËü°Ì¤Þ¤Ç¤Ê¤é¡¢¥¨¥¯¥»¥ë¤Ç¤â¤Ê¤ó¤È¤«¤Ê¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤Îºî¶È¤¯¤é¤¤¤Ç¤Ï·×»»¤Ï¥¨¥¯¥»¥ë¤¬½èÍý¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¤é¡¢¿ô³Ø¤ÎÃÎ¼±¤¬¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤¯¤Æ¤â¤Ê¤ó¤È¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
°ìÉô¤Î¿Í¤¬¡¢¥Ç¡¼¥¿¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¤Ç¤Ï¿ô³Ø¤¬½ÅÍ×¤À¡¢¤È¶¯Ä´¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤Ï³Î¤«¤Ë´Ö°ã¤¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤À¤¬¡¢40Ç¯Á°¤È°ã¤Ã¤Æ¡¢¥Ç¡¼¥¿Ê¬ÀÏ¤Î¤¿¤á¤Ë¼«Ê¬¤Ç¿ô¼°¤ò¥×¥í¥°¥é¥ß¥ó¥°¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Û¤ÜÌµ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ë·×»»¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤òºÙ¤«¤¯Íý²ò¤·¤Æ¤ª¤¯É¬Í×¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤¤¡£
¢£¿ô¼°¤Ï¡ÖÀâÌÀ¤µ¤ì¤ì¤Ð¤ï¤«¤ë¡×¤ÇOK
°Ê²¼¤Î¿ô¼°¤ò¸«¤Æ¤Û¤·¤¤¡Ê¿ÞÉ½1¡Ë¡£
¢¨ÊÔ½¸ÉôÃí¡§³°ÉôÇÛ¿®Àè¤Ç¤Ï¿ÞÉ½¤Ê¤É¤Î²èÁü¤òÁ´Éô±ÜÍ÷¤Ç¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎºÝ¤ÏPRESIDENT OnlineÆâ¤Ç¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤³¤ÎÆó¤Ä¤Î¿ô¼°¤ò¸«¤Æ¡¢¤¢¡¼¡Ê»»½Ñ¡ËÊ¿¶Ñ¤È¡ÊÊì½¸ÃÄ¡ËÉ¸½àÊÐº¹¤Í¡¢¤È¤ï¤«¤Ã¤¿¿Í¤Ï¾¯¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡£
ºÇ½é¤Î¼°¤Ï¡¢»»½ÑÊ¿¶Ñ¤òÄêµÁ¤·¤Æ¤¤¤ë¼°¤Ç¡¢¡Ön¸Ä¤Î¥Ç¡¼¥¿¤òÁ´¤ÆÂ¤·¤Æ¡¢¥Ç¡¼¥¿¸Ä¿ôn¤Ç³ä¤Ã¤¿ÃÍ¡×¤òÉ½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î¤¯¤é¤¤¤ÏÀâÌÀ¤µ¤ì¤ì¤ÐÃ¯¤â¤ï¤«¤ë¤È»×¤¦¡£
¼Â¤Ï¡¢¼°¤ò¸«¤Æ¤â¤è¤¯Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤¬¡¢Ê¸¾Ï¤ÇÀâÌÀ¤µ¤ì¤ì¤Ð¤ï¤«¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤¬Âç»ö¤Ê¤È¤³¤í¤À¡£
¿ô³Ø¤Ç¤â¤½¤¦¤À¤¬¡¢¥Ç¡¼¥¿¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¤Ç»È¤¦Åý·×³Ø¤Ç¤Ï¡¢¿ô¼°¼«ÂÎ¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤è¤ê¤â¡¢¤½¤Î°ÕÌ£¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ë¤Ê¤ë¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢»»½ÑÊ¿¶Ñ¤Î¡Ön¸Ä¤Î¥Ç¡¼¥¿¤òÁ´¤ÆÂ¤·¤Æ¡¢¥Ç¡¼¥¿¸Ä¿ôn¤Ç³ä¤Ã¤¿ÃÍ¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢·×»»ÊýË¡¤òÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¡¢°ÕÌ£¤òÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
»»½ÑÊ¿¶Ñ¤Î°ÕÌ£¤È¤Ï¡¢¡ÖÊ£¿ô¤Î¿ôÃÍ¤¬¤¢¤ë¤È¤¡¢¤½¤ÎÊÐº¹¤ÎÊ¿¶Ñ¤¬¥¼¥í¤Ë¤Ê¤ëÃÍ¡×¤¹¤Ê¤ï¤Á¡ÖÁ´ÂÎ¤Î¥º¥ì¡ÊÊÐº¹¡Ë¤¬¤Á¤ç¤¦¤ÉÂÇ¤Á¾Ã¤·¤¢¤¦Ãæ¿´¤ÎÃÍ¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£
¤½¤·¤Æ¡¢Ê¿¶ÑÃÍ¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¤Ï¤º¤ìÃÍ¤Ë¼å¤¤¡Ê¶ËÃ¼¤ËÂç¤¤Ê¿ô»ú¤ä¾®¤µ¤Ê¿ô»ú¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊ¿¶Ñ¤ÏÂç¤¤¯ÊÑÆ°¤¹¤ë¡Ë¡×¤È¤¤¤¦ÆÃÄ§¤¬¤¢¤ê¡¢¡Ö³°¤ìÃÍ¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤Ë¤¯¤¤Ãæ±ûÃÍ¡×¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤â¤¢¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â³Ð¤¨¤Æ¤ª¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£
¤³¤ì¤¬¡¢°ÕÌ£¤òÍý²ò¤¹¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£
¢£É¸½àÊÐº¹¤Î°ÕÌ£
¥Ç¡¼¥¿Ê¬ÀÏ¤Ç¤è¤¯»È¤ï¤ì¤ëÉ¸½àÊÐº¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢¿ô¼°¤ä·×»»ÊýË¡¤ò³Ð¤¨¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¡£
É¸½àÊÐº¹¤Î·×»»ÊýË¡¤òÊ¸¾Ï¤ÇÀâÌÀ¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö¤Þ¤ºÊ¿¶ÑÃÍ¤ò·×»»¤·¡¢³Æ¥Ç¡¼¥¿¤ÎÊÐº¹¡Ê³Æ¥Ç¡¼¥¿¤¬Ê¿¶ÑÃÍ¤«¤é¤É¤Î¤¯¤é¤¤Î¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¡Ë¤ò·×»»¤·¤Æ¡¢ÊÐº¹¤ÎÆó¾è¤ÎÊ¿¶Ñ¤ò·×»»¤·¡Ê¤³¤ì¤¬Ê¬»¶¤À¤¬¡¢ÊÐº¹Æó¾èÊ¿¶Ñ¤È¤Ç¤â¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿Êý¤¬Ê¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¤È»×¤¦¡Ë¡¢¤½¤ÎÀµ¤ÎÊ¿Êýº¬¤¬É¸½àÊÐº¹¡×¤À¤¬¡¢¤µ¤¹¤¬¤Ë¤³¤ì¤ò¤¹¤°¤ËÍý²ò¤Ç¤¤ë¿Í¤Ï¤¢¤Þ¤êÂ¿¤¯¤Ï¤Ê¤¤¡£
¤·¤«¤·¡¢·×»»ÊýË¡¤è¤ê¤âÂç»ö¤Ê¤Î¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤ÊÉ¸½àÊÐº¹¤Î°ÕÌ£¤À¡£
¡¦É¸½àÊÐº¹¤È¤Ï¡¢¥Ç¡¼¥¿¤¬Ê¿¶Ñ¤Î¤Þ¤ï¤ê¤Ë¤É¤ì¤¯¤é¤¤»¶¤é¤Ð¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤òÉ½¤¹»ØÉ¸
¡¦É¸½àÊÐº¹¤¬¾®¤µ¤¤¤ÈÊ¿¶Ñ¤Î¶á¤¯¤Ë¥Ç¡¼¥¿¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¡¢É¸½àÊÐº¹¤¬Âç¤¤¤¤ÈÊ¿¶Ñ¤«¤é¹¤¯¥Ç¡¼¥¿¤¬»¶¤é¤Ð¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤¹
¡¦¥Ç¡¼¥¿¤¬Àµµ¬Ê¬ÉÛ¡ÊÀâÌÀ¤Ï¾ÊÎ¬¡Ë¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢Ê¿¶Ñ¡Þ1É¸½àÊÐº¹¤ÎÈÏ°Ï¤Ë¥Ç¡¼¥¿¤ÎÌó68¡ó¤¬´Þ¤Þ¤ì¤ë
¡¦¤¿¤À¤·¡¢É¸½àÊÐº¹¤ÏÊ¿¶Ñ¤òÃæ¿´¤ËÊ¿¶Ñ¤è¤ê¤â¹â¤¤Êý¤ÈÄã¤¤Êý¤ÎÎ¾Êý¤Ë¥Ç¡¼¥¿¤¬¶ÑÅù¤Ë»¶¤é¤Ð¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Î¤ßÅ¬ÍÑ¤Ç¤¤ë¡£¶ÑÅù¤Ë»¶¤é¤Ð¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢¥Ç¡¼¥¿¤Î»¶¤é¤Ð¤ê¤Î»ØÉ¸¤È¤·¤Æ¡¢É¸½àÊÐº¹¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢»ÍÊ¬°ÌÈÏ°Ï¡Ê¥Ñ¡¼¥»¥ó¥¿¥¤¥ë¡Ë¤ò»È¤¦
¢£¡Ö°ÕÌ£¤ÎÍý²ò¡×¤¬½ÅÍ×
¤³¤¦¤·¤¿°ÕÌ£¤¬Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢¼õ¸³¤Î»þ¤Ë»È¤ï¤ì¤ëÊÐº¹ÃÍ¤¬Ê¿¶Ñ¤ò50¡¢É¸½àÊÐº¹¤ò10¤È¤·¤¿»ØÉ¸¤Ç¤¢¤ê¡¢ÊÐº¹ÃÍ60¤È¤Ï¾å°ÌÌó16¡ó¤Î°ÌÃÖ¤Ë¤¤¤ë¤³¤È¤òÉ½¤¹¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤¦¤·¤¿°ÕÌ£¤òÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¡¢¥Ç¡¼¥¿Ê¬ÀÏ¤Ç¤Ï½ÅÍ×¤Ë¤Ê¤ë¡£
¸ÀÍÕ¤Î°ÕÌ£¤ò³Ð¤¨¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÏÊ¸·Ï¤Ç¤âÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¤¢¤ë¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢¡Ö´ÖÀÜÌ±¼çÀ©¡×¤òÀâÌÀ¤·¤¿¡Ö¹ñÌ±¤Ë¤è¤Ã¤ÆÁª¤Ð¤ì¤¿ÂåÉ½¼Ô¤òÄÌ¤¸¤Æ´ÖÀÜÅª¤Ë¤½¤Î°Õ»×¤Î¼Â¸½¤ò¿Þ¤ëÌ±¼çÀ©¤Î·ÁÂÖ¡£¤½¤Î¶ñÂÎÅª·ÁÂÖ¤¬µÄ²ñÀ¯¼£¡£ÂåÉ½Ì±¼çÀ¡×¡Ê¥³¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ë¤È¤¤¤¦Ê¸¾Ï¤ò³Ð¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¡¢É¸½àÊÐº¹¤Î¸ÀÍÕ¤Î°ÕÌ£¤ò³Ð¤¨¤ë¤³¤È¤ÈÂçº¹¤Ï¤Ê¤¤¡£
¢£¡Ö¥Ç¡¼¥¿Ê¬ÀÏ¤Ï¾ï¼±¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤¤
Ê¸Éô²Ê³Ø¾Ê¤Î³Ø¹»´ðËÜÄ´ºº¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢2025Ç¯3·îÂ´¶È¼Ô¤Î4Ç¯À©Âç³Ø¿Ê³ØÎ¨¤Ï59.5¡ó¤À¤¬¡¢30Ç¯Á°¤Î1995Ç¯¤Ï23.6¡ó¤ÈÈ¾Ê¬°Ê²¼¤À¤Ã¤¿¡£
º£¤Ï¡¢4Ç¯À©Âç³Ø¤òÂ´¶È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢È¾¤ÐÅö¤¿¤êÁ°¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢30Ç¯Á°¤Ï4Ç¯À©Âç³Ø¤òÂ´¶È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¾¯¿ôÇÉ¤À¤Ã¤¿¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£
¢¨¼Â¤Ï°ìÈÌ¤Ë¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëÂç³Ø¿Ê³ØÎ¨¤Ë¤ÏÃ»Âç¤Ø¤Î¿Ê³Ø¼Ô¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£1995Ç¯»þÅÀ¤Ç¤Ï¡¢½÷À¤Î4Ç¯À©Âç³Ø¿Ê³Ø¼Ô¿ô¤ÏÌó15.6Ëü¿Í¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Ã»Âç¿Ê³Ø¼Ô¤ÏÌó20.3Ëü¿Í¤Ç¡¢Ã»Âç¿Ê³Ø¼Ô¤ò´Þ¤á¤ë¤È¡¢Âç³ØÅù¿Ê³ØÎ¨¤Ï37.3¡ó¤Ë¤Ê¤ë¡£
¥Ç¡¼¥¿¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¤ÎÊ¬Ìî¤Ç¤â¡¢¥Ñ¥½¥³¥ó¤¬½Ð»Ï¤á¤¿¤Î¤¬1995Ç¯¤¯¤é¤¤¤Ç¡¢Åö»þ¤Ï¥Ñ¥½¥³¥ó¤¬»È¤¨¤ëÃæ¹âÇ¯¤Ï¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¤¤¤Þ¤Ç¤Ï¥Ñ¥½¥³¥ó¤ò»È¤¨¤ë¤³¤È¤ÏÅö¤¿¤êÁ°¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤À¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢¤¢¤È10Ç¯¤â¤¹¤ì¤Ð´ðËÜÅª¤Ê¥Ç¡¼¥¿Ê¬ÀÏ¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤¤¡£
¤½¤·¤Æ¡¢³Ø¤ÓÊý¤âÂç¤¤¯ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£À¸À®·ÏAI¤ËÊ¹¤±¤Ð¤Ê¤ó¤Ç¤âÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯Åú¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤·¡Ê»î¤·¤Ë¡¢À¸À®·ÏAI¤Ë¡ÖÉ¸½àÊÐº¹¤òÀâÌÀ¤·¤Æ¡×¤ÈÆþÎÏ¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¤«¤Ê¤êÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯Ê¸¾Ï¤ÇÀâÌÀ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ë¤À¤í¤¦¡Ë¡¢YouTube¤Ç¡ÖÊÐº¹ÃÍ¤ÎÀâÌÀ¡×¤È¸¡º÷¤¹¤ì¤Ð¡¢Ê¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¤Æ°²è¤¬¤¤¤¯¤é¤Ç¤â¤Ç¤Æ¤¯¤ë¡ÊÀµÄ¾¡¢³Ø¹»¤Î¼ø¶È¤è¤ê¤âÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¤â¤Î¤¬Â¿¤¤¡Ë¡£
¤¿¤À¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÆâÍÆ¤ò³Ø¤Ù¤Ð¤¤¤¤¤«¤Ï¡¢¥Í¥Ã¥È¤äYouTube¤Ç¤ÏÊ¬¤«¤ê¤Ë¤¯¤¤¤¿¤á¡¢½ñÀÒ¤òÊ»ÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤â½½Ê¬¥¢¥ê¤À¡£
¼êÁ°Ì£Á¹¤Ç¶²½Ì¤À¤¬¡¢É®¼Ô¤â¼¹É®¤Ë»²²Ã¤·¤¿¡ØÊ¸·Ï¤Î¤¿¤á¤Î¥Ç¡¼¥¿¥ê¥Æ¥é¥·¡¼¡Ù¤ä¡¢¹â¶¶¿®»á¤Î¡ØÊ¸·Ï¤Î»ä¤ËÄ¶¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯Åý·×³Ø¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ù¤È¤¤¤Ã¤¿¤â¤Î¤â»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¤Þ¤¿¡¢IT¥Ñ¥¹¥Ý¡¼¥È¤Î»ñ³Ê¤Ï¡¢¥Ç¡¼¥¿¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤ITÁ´ÈÌ¤ÎÃÎ¼±¤ò³Ø¤Ö¤Ë¤ÏÎÉ¤¤»ñ³Ê¤À¤È»×¤¦¤·¡¢¾¯¤·Åý·×³Ø¤¬Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¿¤Ê¤È»×¤¨¤Ð¡¢ÆüËÜÅý·×³Ø²ñ¤ÎÅý·×¸¡Äê¤È¤¤¤Ã¤¿»ñ³Ê¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤ß¤ë¤Î¤âÎÉ¤¤¤È»×¤¦¡£
¿·¤·¤¤Ç¯¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¾¯¤··Ð¤Ã¤¿¤¬¡¢º£Ç¯¤ÏÅý·×³Ø¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤ß¤ë¤Î¤Ï¤¤¤«¤¬¤À¤í¤¦¡£
----------
½¡ ·ò¡Ê¤½¤¦¡¦¤¿¤±¤·¡Ë
Îïß·Âç³Ø¹©³ØÉô¶µ¼ø
Çî»Î¡Ê¼Ò²ñ¹©³Ø¡¦ÃÞÇÈÂç³Ø¡Ë¡¦IT¥¹¥È¥é¥Æ¥¸¥¹¥È¡£1965Ç¯ËÌ¶å½£»ÔÀ¸¤Þ¤ì¡£¶å½£¹©¶ÈÂç³Øµ¡³£¹©³Ø²ÊÂ´¶È¸å¡¢¥ê¥¯¥ë¡¼¥ÈÆþ¼Ò¡£ÄÌ¿®»ö¶È¤Î¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¡¦¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¢ISIZE½»Âð¾ðÊó¡¦FoRent.jpÊÔ½¸Ä¹Åù¤ò·Ð¤Æ¡¢¥ê¥¯¥ë¡¼¥È¥Õ¥©¥ì¥ó¥È¥¤¥ó¥·¥å¥¢¤òÀßÎ©¤·ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¤Ë½¢Ç¤¡£¥ê¥¯¥ë¡¼¥È½»¤Þ¤¤¸¦µæ½êÄ¹¡¢ÂçÅì·úÂ÷ÄÂÂßÌ¤Íè¸¦µæ½êÄ¹¡¦AI-DX¥é¥Ü½êÄ¹¤ò·Ð¤Æ¡¢23Ç¯4·î¤è¤êÎïß·Âç³Ø¶µ¼ø¡¢AI¡¦¥Ó¥¸¥Í¥¹¸¦µæ¥»¥ó¥¿¡¼Ä¹¡£ÀìÌçÊ¬Ìî¤ÏÅÔ»Ô·×²è¡¦ÁÈ¿¥¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¡¦¥·¥¹¥Æ¥à³«È¯¡£
----------
¡ÊÎïß·Âç³Ø¹©³ØÉô¶µ¼ø ½¡ ·ò¡Ë