「トモコレ」新作の情報を発信！ 「トモダチコレクション わくわく生活 Direct」が1月29日23時より放送
【トモダチコレクション わくわく生活 Direct 2026.1.29】 1月29日23時～ 放送予定
(C) Nintendo
任天堂は、配信番組「トモダチコレクション わくわく生活 Direct 2026.1.29」を1月29日23時より放送する。放送は約20分を予定。
「トモダチコレクション わくわく生活」は島で暮らすMiiの管理人として住人たちの気ままな生活を見守るシミュレーションゲーム。今回、本作の最新情報を発信するニンテンドーダイレクトが放送されることとなった。これまで2026年春に発売予定となっていたが、詳細な発売日の告知なども期待される。【トモダチコレクション わくわく生活 Direct 2026.1.29】
1月29日（木）23時より「トモダチコレクション わくわく生活 Direct」を放送します。- 任天堂株式会社 (@Nintendo) January 26, 2026
Nintendo Switchソフト『トモダチコレクション わくわく生活』のくわしい情報をお届けします。放送時間は約20分です。?#トモダチコレクション #NintendoDirectJP?https://t.co/2wavuF6WM8
(C) Nintendo