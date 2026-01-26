この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

「日本の魚はレベルが違う」ブラジルからの観光客、念願の“本物”の寿司に「すごくおいしい！」と感動

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「イチマルク │ FREE RIDE」が、「【FREE RIDE】日本に着いたばかりの外国人を車でおもてなししてみた」という動画を公開。YouTuberのJukia氏が、日本に到着したばかりの外国人カップルを車でもてなす様子を届けた。日本のカーカルチャーの聖地・大黒PAや本場の寿司に、男性は「1日に夢が2つ叶ったよ！」と大興奮だった。



動画は、Jukia氏が空港で「FREE RIDE」の企画説明をするところから始まる。これは、来日したばかりの外国人に無料で観光案内とホテルまでの送迎を提供するものだ。早速、ブラジル出身だという外国人人カップルに声をかけ、交渉は成功。旅がスタートした。



車中、男性は自身がポルトガル出身の日本人ハーフであり、母親も祖母も日本人だと明かす。今回が初来日で、日本のカーカルチャー、特に日産のGT-Rを見ることと、本場の寿司を食べることが夢だと語った。Jukia氏はその夢を叶えるべく、まずは多くのカスタムカーが集まることで知られる大黒PAへと向かった。現地に到着すると、ずらりと並んだ名車の数々に男性は「ワイルドスピードみたいだ」と大興奮。女性も「なんてかっこいいの！」と目を輝かせた。



続いて一行は、創業100年を超える寿司店へ。提供された寿司を一口食べた男性は、思わず日本語で「すごくおいしい！」と感嘆の声を漏らす。その新鮮さと味は格別だったようで、女性も「本当に美味しい」と感動した様子だった。食後、Jukia氏は二人をホテルまで送り届けた。男性は「GT-Rを見て寿司を食べられた。1日に夢が2つ叶ったよ」と満面の笑みで感謝を伝えた。



Jukia氏の温かいおもてなしにより、日本での初日を最高のかたちでスタートさせた二人。日本の文化に触れた純粋な感動と喜びが伝わってくる動画となっている。



