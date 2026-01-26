Â´¶È¡¦Æþ³Ø¡¦¿·À¸³è¡Ä½Õ¤ÎµÇ°Æü¤òºù¿§¤Î¥¹¥¤¡¼¥Ä¤Ç½Ë¤ª¤¦¡ª¥¹¥¤¡¼¥Ä¥Õ¥§¥¢¡ØSAKURA Sweets Collection¡Ù
¥¸¥å¥¨¥ê¡¼¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö£´¡î¡×¤È¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤¤Î¿åÊÕ¤ËÐÊ¤à¡Ö¥¢¥Ë¥ô¥§¥ë¥»¥ë¥«¥Õ¥§ ¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤²£ÉÍ¡×¤¬¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤·¡¢´ü´Ö¸ÂÄê¥¹¥¤¡¼¥Ä¥Õ¥§¥¢¡ØSAKURA Sweets Collection¡Ù¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡Ö£´¡î¡×¤È¡¢¿ÍÀ¸¤ÎÀáÌÜ¤Ë´ó¤êÅº¤¦¥¢¥Ë¥ô¥§¥ë¥»¥ë¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤¬½Å¤Ê¤ê¡¢º£²ó¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¼Â¸½¡££´¡î¤ÇËèÇ¯¿Íµ¤¤Î¡ÖSAKURA Collection¡×¡Ê2026Ç¯¿·ºî¥¸¥å¥¨¥ê¡¼¡Ë¤«¤éÃåÁÛ¤òÆÀ¤¿¡¢ºù¤È¤¤é¤á¤¤ò´¶¤¸¤ë¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó¥Æ¥£¡¼¤ä¸ÂÄê¥¹¥¤¡¼¥Ä¡¢¥É¥ê¥ó¥¯¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£
¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó¥Æ¥£¡¼¡ÊÁ´2¼ï¡Ë
¢¨Í½Ìó¸ÂÄê
SAKURA¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó¥Æ¥£¡¼¡¡6,500±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
ºù¤Î¥¸¥å¥ì¡ß¥Þ¥¹¥«¥ë¥Ý¡¼¥Í¤Î¥°¥é¥¹¥¹¥¤¡¼¥Ä¤ä¡¢ºù¹á¤ëçõ¥à¡¼¥¹¡¢¥é¥¤¥Á¡ß¥Ô¥ó¥¯¥°¥ì¡¼¥×¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤Î¥Ñ¡¼¥È¥É¥Õ¥ê¥å¥¤¤Ê¤É¡¢¡ÈÆ©ÌÀ´¶¤È¤¤é¤á¤¡É¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¡£
¥»¥¤¥Ü¥ê¡¼¤ÏÊÌ»®¤Ç¡¢ºù¥¨¥Ó¤Î¥¿¥ë¥È¡¿¤¸¤ã¤¬¤¤¤â¤Î¥Ý¥¿¡¼¥¸¥å¡¿ºùÂä¤Î¥Õ¥ê¥Ã¥È¡¿¥ª¥Ë¥ª¥ó¥³¥ó¥Õ¥£¤È¹ç³û¤Î¥ª¡¼¥×¥ó¥µ¥ó¥É¤Ê¤É½Õ¤é¤·¤¤Á´4¼ï¡£
¹ÈÃã¡¦¥³¡¼¥Ò¡¼¤Ê¤É16¼ï¤Î¥É¥ê¥ó¥¯¥Õ¥ê¡¼¥Õ¥í¡¼¡Ê2»þ´ÖÀ©¡¿L.O.90Ê¬¡ËÉÕ¤¡£
SAKURA¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó¥Æ¥£¡¼¡Ê¿ä¤·³è¥É¥ê¥ó¥¯1ÇÕÉÕ¤¡Ë 7,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¾åµ¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó¥Æ¥£¡¼¤Ë¡¢¿ä¤·¥«¥é¡¼¤ÇÁª¤Ù¤ëÁ´7¿§¤Î´¥ÇÕ¥É¥ê¥ó¥¯¤ò¥×¥é¥¹¡£
¡ÊÀÖ¡¦²«¡¦ÀÄ¡¦¥Ô¥ó¥¯¡¦¥ª¥ì¥ó¥¸¡¦ÎÐ¡¦»ç¡¡¢¨ÊÌ¤Î¿§¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÁêÃÌ²Ä¡Ë
ÃÂÀ¸Æü¤ä¼þÇ¯¤Ê¤É¡È¿ä¤·µÇ°Æü¡É¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó¥Æ¥£¡¼Í½Ìó¤Ç¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¸¥å¥¨¥ê¡¼¥Ý¡¼¥Á¤ò¿ôÎÌ¸ÂÄê¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ê1Ì¾¤Ë¤Ä¤1ÅÀ¡¿¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¡Ë
µ¨Àá¸ÂÄê¥Ç¥¶¡¼¥È¡ÊÁ´3¼ï¡Ë
ºù·°¤ëÏÂ·ª¤ÎÀ¸ºñ¤ê¥â¥ó¥Ö¥é¥ó
1,800±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
ºñ¤ê¤¿¤Æ¤ÎÏÂ·ª¤Î¹á¤ê¤Ë¡¢¤Û¤Î¤«¤Êºù¤Î¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¡£¶âÊ´¤Î¤¤é¤á¤¤â¥Ý¥¤¥ó¥È¡£
ºù¤È¤¤¤Á¤´¤Î¥ß¥ë¥Õ¥£¡¼¥æ¥Ñ¥ó¥±¡¼¥
2,600±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥¯¥ì¡¼¥×À¸ÃÏ¡ß¥«¥¹¥¿¡¼¥É¤ò½Å¤Í¡¢¥¥ã¥é¥á¥ê¥¼¤Ç¿©´¶¤â³Ú¤·¤¤½Õ»ÅÍÍ¡£
SAKURA¥Ç¥¶¡¼¥È¥×¥ì¡¼¥È 1,870±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
çõ¥à¡¼¥¹¡¿¥Á¡¼¥º¥±¡¼¥¡¿¥é¥º¥Ù¥ê¡¼¥Þ¥«¥í¥ó¡¿ºù¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥§¤ò°ì»®¤Çµ¤·Ú¤Ë¡£
µ¨Àá¸ÂÄê¥É¥ê¥ó¥¯¡ÊÁ´4¼ï¡Ë
SAKURA¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¡¼¥í¥¤¥ä¥ë¥ß¥ë¥¯¥Æ¥£¡¼¡ÊHOT¡Ë 1,100±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
SAKURA¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¡¼¥í¥¤¥ä¥ë¥ß¥ë¥¯¥Æ¥£¡¼¡ÊICE¡Ë 1,100±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
SAKURA¥¹¥Ñ¡¼¥¯¥ë 1,100±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¢¨¥Î¥ó¥¢¥ë¥³¡¼¥ë
SAKURA¥Ö¥í¥Ã¥µ¥à 1,210±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¢¨¥¢¥ë¥³¡¼¥ë
´ü´Ö¸ÂÄê¥¹¥¤¡¼¥Ä¥Õ¥§¥¢¡ØSAKURA Sweets Collection¡Ù¤Ï¡¢2026Ç¯2·î6Æü(¶â)¤«¤é4·î30Æü(ÌÚ)¤Þ¤Ç³«ºÅ¡£