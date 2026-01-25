¡ÖÇ¯¶â¤â¤é¤¨¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¡×¡ÖÇ¯¶â¤Ï¤Ê¤¤¤â¤Î¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¸½ÌòÀ¤Âå¤ÎÀäË¾¡ÄÇ¯¶âÀ©ÅÙ¤¬¹Ô¤µÍ¤Þ¤ë¡¢ÅöÁ³¤ÎÍýÍ³
¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤ä¹ñÌ±Ç¯¶â´ð¶âÏ¢¹ç²ñ¤Î¥Ç¡¼¥¿¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¡Ö³ÎÄêµò½ÐÇ¯¶â¡×¤Î²ÃÆþ¼Ô¤Ï¸Ä¿Í·¿¡ÊiDeCo¡Ë¡¢´ë¶È·¿¡Ê´ë¶È·¿DC¡Ë¤È¤â¤Ë±¦¸ª¾å¤¬¤ê¤ÇÁý²Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê2022Ç¯»þÅÀ¡Ë¡£¤³¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢Ç¯¶âÀ©ÅÙ¤Î¡È¸Â³¦¡É¤¬±£¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£ËÜµ»ö¤Ç¤Ï¡¢´äºêÍÛ²ð»á¤ÎÃø½ñ¡ØÆ¬¤Î¤¤¤¤²ñ¼Ò¤Ï¤Ê¤¼¡¢´ë¶È·¿³ÎÄêµò½ÐÇ¯¶â¤ò¤Ï¤¸¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡Ù¡ÊÀÄ½Õ½ÐÈÇ¼Ò¡Ë¤è¤ê¡¢¿ÍÀ¸100Ç¯»þÂå¤ÎÏ·¸å»ñ»º·ÁÀ®¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö³ÎÄêµò½ÐÇ¯¶â¡×²ÃÆþ¼ÔÁý²Ã¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ë¡ÖÏ·¸å¤ÎÉÔ°Â¡×
³ÎÄêµò½ÐÇ¯¶â¤Î²ÃÆþ¼Ô¤Ï±¦¸ª¾å¤¬¤ê¤ÇÁý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï²¿¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤Þ¤º1¤ÄÌÜ¤Ï¡¢»ä¤¿¤Á¤ÎÏ·¸å¤¬Ä¹´ü²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡Î¿ÞÉ½¡ÏÊ¿¶Ñ¼÷Ì¿¤¬±ä¤Ó¤Æ¡Ö¿ÍÀ¸100Ç¯»þÂå¡×¤Ø ½Ð½ê¡§Æâ³ÕÉÜ¹âÎð¼Ò²ñÇò½ñ¤è¤ê
¤´Í÷¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢»ä¤¿¤Á¤ÎÊ¿¶Ñ¼÷Ì¿¤ÏÇ¯¡¹±ä¤Ó¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤Î¹ñ¤ÎÇ¯¶âÀ©ÅÙ¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¤³¤í¡¢¿Í¡¹¤ÎÊ¿¶Ñ¼÷Ì¿¤Ï¤½¤ì¤Û¤ÉÄ¹¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¸½Ìò°úÂà¸å¡¢½½¿ôÇ¯À¸¤¤¿¸å¤ËË´¤¯¤Ê¤ë¿Í¤¬ÂçÈ¾¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î¤¿¤á¡¢Ï·¸å¤Î¤ª¶â¤Ïº£¤Î»þÂå¤Û¤É½Å»ë¤·¤Æ¤ª¤é¤º¡¢Ï·¸å¤Î»ñ»º¤ò½àÈ÷¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤Û¤É¤Î´íµ¡´¶¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤·¤«¤·¡¢2021Ç¯¤ÎÊ¿¶Ñ¼÷Ì¿¤Ï¡¢ÃËÀ¤¬81.64ºÐ¡¢½÷À¤¬87.74ºÐ¡Ê2021Ç¯¡¢¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¡Ë¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢2050Ç¯¤Ë¤ÏÃËÀ¤¬84.02Ç¯¡¢½÷À¤¬90.4Ç¯¤Þ¤Ç±ä¤Ó¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£Ï·¸å¤Î»þ´Ö¤¬¤É¤ó¤É¤óÄ¹¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤Ê¡Ö¿ÍÀ¸100Ç¯»þÂå¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¸½ºß¤Ï¡¢Ï·¸å¤ÎÀ¸³è¤Î¤¿¤á¤Ë¤ª¶â¤ò½àÈ÷¤·¤Æ¤ª¤¯½ÅÍ×À¤¬¡¢°ÊÁ°¤Ë¤âÁý¤·¤Æ¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢³ÎÄêµò½ÐÇ¯¶â¤ÎÃíÌÜ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤â¤¦1¤Ä¤ÎÍýÍ³¤Ï¡¢¸øÅªÇ¯¶â¤ËÂÐ¤·¤ÆÉÔ°Â¤ò´¶¤¸¤ë¿Í¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬µó¤²¤é¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
2019Ç¯¤ËÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡ÖÏ·¸å2000Ëü±ßÉÔÂ¡×ÌäÂê¤¬µ²±¤Ë¿·¤·¤¤¿Í¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¶âÍ»¤ÎÀìÌç²È¤¿¤Á¤¬ºîÀ®¤·¤¿¥ì¥Ý¡¼¥È¤ÎÃæ¤Ë¡¢¡Ö¸øÅªÇ¯¶â¤À¤±¤Ç¤ÏÏ·¸å¤ÎÀ¸³è»ñ¶â¤¬2000Ëü±ßÂ¤ê¤Þ¤»¤ó¤è¡×¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤ÎÉôÊ¬¤ò¥Þ¥¹¥³¥ß¤¬¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤·¤Æ¼è¤ê¾å¤²¤¿¤¿¤á¤Ë¡¢¸øÅªÇ¯¶â¤ËÂÐ¤¹¤ëÉÔ°Â´¶¤¬¹â¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
»ä¤âÆü¡¹¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÊý¤È¤ªÏÃ¤·¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢¸øÅªÇ¯¶â¤ËÂÐ¤¹¤ëÉÔ°Â¤ò¤è¤¯¼ª¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£¼ã¤¤¿Í¤¿¤Á¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÇ¯¶â¤â¤é¤¨¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¡×¡ÖÇ¯¶â¤Ï¤Ê¤¤¤â¤Î¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤È¸À¤¦¿Í¤â¤¤¤Þ¤¹¡£¶ËÃ¼¤Ê¹Í¤¨¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤¦»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤âÌµÍý¤Î¤Ê¤¤¾õ¶·¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£
¹ñ¤Î¡È±äÌ¿ºö¡É¤â¸Â³¦¡ÄÊø¤ì¤ë¡ÖÀ¤Âå´ÖÉÞÍÜ¡×¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹
¸øÅªÇ¯¶â¤¬´°Á´¤Ë¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤Ï¤ª¤½¤é¤¯¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¸½ºß¤Î¸øÅªÇ¯¶â¤ò¼è¤ê´¬¤¯¾õ¶·¤òÍý²ò¤¹¤ë¤È¡¢¤è¤ê¼«½õÅØÎÏ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÏ·¸å»ñ¶â¤ò½àÈ÷¤·¤Æ¤ª¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï³Î¤«¤Ç¤¹¡£
¤Ê¤¼¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢¤´Â¸¤¸¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¸øÅªÇ¯¶â¤Î»ÅÁÈ¤ß¤Ï¡ÖÀ¤Âå´ÖÉÞÍÜ¡×¤Ç¤¹¡£
À¤Âå´ÖÉÞÍÜ¤È¤Ï¡¢¸½ºßÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¸½ÌòÀ¤Âå¤¬Ç¼¤á¤ë¼Ò²ñÊÝ¸±ÎÁ¤ò¤â¤È¤Ë¡¢Ç¯¶â¼õµë¼Ô¤ËÂÐ¤·¤ÆÇ¯¶â¤ò»Ùµë¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¡ÖÀ¤Âå¤ÈÀ¤Âå¤Î»Ù¤¨¹ç¤¤¡×¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ®¤êÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£À¤Âå´ÖÉÞÍÜ¤Ë¤è¤êÇ¯¶â¤Î»Ùµë¤Ï½ª¿È¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÂ³¤¡¢Êª²ÁÊÑÆ°¤Ë¤âÂÐ±þ¤Ç¤¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤È¤³¤í¤¬¡¢¤³¤ÎÀ¤Âå´ÖÉÞÍÜ¤Ï¡¢¸½ÌòÀ¤Âå¤ÈÇ¯¶â¼õµë¼Ô¤Î³ä¹ç¤¬¤¤¤¤¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÊÝ¤Æ¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ï¤¤¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¤¤Ï¾õ¶·¤¬¸·¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
¼ÂºÝ¡¢¸øÅªÇ¯¶âÀ©ÅÙ¤¬ºî¤é¤ì¤¿Åö½é¤Ï¡¢¼Ò²ñÊÝ¸±ÎÁ¤òÇ¼¤á¤ë¸½ÌòÀ¤Âå¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢Ç¯¶â¼õµë¼Ô¤Ï¤È¤Æ¤â¾¯¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ç¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢»þÂå¤ò·Ð¤Æ¾¯»Ò¹âÎð²½¤¬¿Ê¤ß¡¢¸½ÌòÀ¤Âå¤¬¸º¤Ã¤ÆÇ¯¶â¼õµë¼Ô¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¤Ï¡¢¤½¤ÎÇ¯¶â¼õµë¼Ô¤¬Ä¹À¸¤¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤¿¤á¡¢À¤Âå´ÖÉÞÍÜ¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤¯ÎÉ¹¥¤Ê¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÊÝ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤¬¸·¤·¤¤¾õ¶·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÃ¯¤¬¸«¤Æ¤âÌÀ¤é¤«¤Ç¤¹¡£
¤½¤³¤Ç¡¢¹ñ¤Ï¾¯¤·¤Ç¤âÇ¯¶âÀ©ÅÙ¤òÄ¹»ý¤Á¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¼õµë³«»ÏÇ¯Îð¤òÀèÁ÷¤ê¤µ¤»¤¿¤ê¡¢Ç¯¶â»Ùµë³Û¤òÄ´À°¤Ç¤¤ë»ÅÁÈ¤ß¤òÁÈ¤ßÆþ¤ì¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¸½ÌòÀ¤Âå¤Î¿Í¤Ë¤Ï¤Ç¤¤ë¸Â¤êÄ¹¤¤´Ö»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤ê¡¢¼Ò²ñÊÝ¸±¤Ë²ÃÆþ¤¹¤ë¿Í¤ò³ÈÂç¤·¤¿¤ê¡¢¼Ò²ñÊÝ¸±ÎÁÎ¨¤ò¾¯¤·¤º¤Ä°ú¤¾å¤²¤ë¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¹©É×¤ò¶Å¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
³ÎÄêµò½ÐÇ¯¶â¤Ï¡¢Ï·¸åÉÔ°Â¤ò¸º¤é¤¹»ñ»º·ÁÀ®¤Î¡È¶áÆ»¡É
º£¤¹¤°¤ËÇ¯¶â¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¾¯»Ò¹âÎð²½¤¬¿Ê¤àÀ¤¤ÎÃæ¤ÇÀ©ÅÙ¤ò¤á¤°¤ëºâÀ¯¾õ¶·¤¬¸·¤·¤µ¤òÁý¤·¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ï»ß¤á¤é¤ì¤Ê¤¤Î®¤ì¤Ç¤¹¡£¤½¤ó¤Ê»þÂå¤Ë¡¢Ï·¸å¤â¤ª¶â¤ÎÌÌ¤Ç¿´ÇÛ¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢°Â¿´¤·¤ÆÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¸½ÌòÀ¤Âå¤Î¤¦¤Á¤Ë¼«½õÅØÎÏ¤Ç¤Î»ñ»º·ÁÀ®¤ò¤·¤Æ¤ª¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¤½¤ÎºÝ¤Ë¡¢¿¿¤ÃÀè¤Ë³èÍÑ¤¹¤Ù¤¤Ê¤Î¤¬¡¢³ÎÄêµò½ÐÇ¯¶â¤Ç¤¹¡£³ÎÄêµò½ÐÇ¯¶â¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ëº£¤Î»þÂå¤ÎµßÀ¤¼ç¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¼Â¤ÏÀè¤Û¤É¤´¾Ò²ð¤·¤¿¡ÖÏ·¸å2000Ëü±ßÉÔÂ¡×ÌäÂê¤Î°ìÃ¼¤È¤Ê¤Ã¤¿¥ì¥Ý¡¼¥È¤Ë¤Ï¡¢¤³¤ó¤Ê°ìÀá¤â´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÊÆ¹ñ¤Ç¤Ï¡¢»Ô¶·¤¬¹¥Ä´¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë²Ã¤¨¡¢401¡Êk¡Ë¥×¥é¥óÅù¤ÎÀ©ÅÙÅª¤Ê¸å²¡¤·¤â¤¢¤ê¡¢¸½Ìò´ü¤«¤é»ñ»º·ÁÀ®¤ò¼Â¹Ô¤·³î¤Ä·ÑÂ³¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤½¤Î¤è¤¦¤ÊÀ¤Âå¤¬ºÐ¤ò½Å¤Í¤ë¤Ë½¾¤¤¡¢¹âÎðÀ¤ÂÓ¤Î»ñ»º¤¬Áý²Ã¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤È¿ä»¡¤µ¤ì¤ë¡£
¤³¤ÎÅÀ¡¢¤ï¤¬¹ñ¤Ç¤â¸å½Ò¤¹¤ë¤Ä¤ß¤¿¤ÆNISA¤äiDeCoÅù¤¬À°È÷¤µ¤ì¡¢¸Ä¿Í¤¬Ä¹´ü¤Î»ñ»º·ÁÀ®¤ò¹Ô¤¦¤ËºÝ¤·¤Æ¡¢À©ÅÙÅª¤Ê´Ä¶¤¬À°¤¤¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£
Ï·¸å2000Ëü±ßÉÔÂÌäÂê¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¤Ä¤ß¤¿¤ÆNISA¤äiDeCoÅù¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¡¢¤·¤Ã¤«¤ê½àÈ÷¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¤Í¡¢¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬ÆÉ¤ß¼è¤ì¤Þ¤¹¡£
¹ñ¤È¤·¤Æ½àÈ÷¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ëÀ©ÅÙ¤ò¤Þ¤º¤ÏÍ¸ú³èÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬¡¢Ï·¸å2000Ëü±ßÉÔÂÌäÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë¶áÆ»¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
