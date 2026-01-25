TBS NEWS DIG Powered by JNN

ÂáÊá¤µ¤ì¤¿ÅìÂçÂç³Ø±¡¶µ¼ø¤Îº´Æ£¿­°ìÍÆµ¿¼Ô¡Ê62¡Ë¤Ï¡¢°å³ØÉôÉÕÂ°ÉÂ±¡¤ÎÈéÉæ²ÊÄ¹¤À¤Ã¤¿2023Ç¯3·î¤«¤é1Ç¯È¾¤Î´Ö¡¢¡ÖÆüËÜ²½¾ÑÉÊ¶¨²ñ¡×¤È¤Î¶¦Æ±¸¦µæ¤ÇÊØµ¹¤ò¿Þ¤Ã¤¿¸«ÊÖ¤ê¤Ë¡¢À­É÷Â¯Å¹¤Ê¤É¤ÇÀÜÂÔ¤ò¼õ¤±¤¿µ¿¤¤¤¬¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¤½¤Î¸å¤Î·Ù»ëÄ£¤Ø¤Î¼èºà¤Ç¡¢º´Æ£ÍÆµ¿¼Ô¤ÎÉô²¼¤Ç¡¢¶¦Æ±¸¦µæ¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¸µÆÃÇ¤½Ú¶µ¼ø¤ÎÃËÀ­¡Ê46¡Ë¤â¡¢¤ª¤è¤½190Ëü±ßÁêÅö¤ÎÀÜÂÔ¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿µ¿¤¤¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

·Ù»ëÄ£¤Ï¡¢¤³¤ÎÃËÀ­¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¼ýÏÅ¤Îµ¿¤¤¤ÇÁÜºº¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£