さすが人気なだけある！安心感が違う100均ポーチ
商品情報
商品名：プチプチポーチ（ハート、27.2cm×20cm）
価格：￥220（税込）
サイズ：27.2cm×20cm
販売ショップ：ダイソー
JANコード：4550480564579
あの可愛すぎるポーチに大きいバージョンが！プチプチがハートになったラブリーなアイテムをチェック
ダイソーをパトロールしていると、可愛すぎる！と噂になったポーチの大きいサイズバージョンを発見しました！その名も『プチプチポーチ（ハート、27.2cm×20cm）』。お値段は￥220（税込）です。
梱包材によく使われるプチプチを活用したビニールポーチ。近くでよく見ると、エアパッキンの形がハート型になっているのが分かりますよね。カラーもキュートなピンク色で、持っているだけでテンションが上がります！
サイズ約27.2cm×20cm。スマホと比較するとこんな感じで、結構ビッグサイズですよね。
スライダーが付いているので、ポーチを持ち運んでも中身が飛び出しにくい構造です。
ライブやイベントに持っていきたい！ダイソーの『プチプチポーチ（ハート、27.2cm×20cm）』
ポーチの外側にはクリアなポケットが付いており、缶バッジやステッカーなどの収納にぴったりです。デザインを楽しみながら、可愛く保管することができます。
大きな収納スペースには、アクスタなどの平らなものを入れるのがおすすめです。ポーチの外側と内側はクリアなビニール素材になっているため、収納した持ち物がプチプチに直接触れることはありません。とはいえ、エアパッキン自体が少し固めな質感になっているので、ポーチの中身が潰れにくい作りになっているのが嬉しいです。
ループ付きなので、お気に入りのキーホルダーやチャームを付けても◎推しのライブや好きな作品のイベントなどの物販に持っていけば、購入したグッズを大切に管理できるので便利ですよ。
今回はダイソーの『プチプチポーチ（ハート、27.2cm×20cm）』をご紹介しました。
気になった方はぜひチェックしてみてください！
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年1月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。