ÃË»Ò¥·¥ó¥°¥ë¥¹¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿Ä¥ËÜÃÒÏÂÁª¼ê¤Ï¡¢ÌÚÂ¤Í¦¿ÍÁª¼ê¤È¤Î»àÆ®¤òÀ©¤·¡¢4Ç¯Ï¢Â³¤Î¥Ù¥¹¥È4¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£
ÂÐÀï¤·¤¿ÌÚÂ¤Áª¼ê¤Ï¡¢²áµî¤Ë°ì½ï¤Ë¥À¥Ö¥ë¥¹¤òÁÈ¤ó¤ÇÁ´ÆüËÜ¤òÍ¥¾¡¡£¤È¤â¤Ë¥×¥ì¡¼¤ò¤è¤¯ÃÎ¤ëÁê¼ê¤Ç¤·¤¿¡£¶ì¤·¤á¤é¤ì¤¿¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¥Ð¥Ã¥¯¥Ï¥ó¥É¡×¤òµó¤²¡¢¡ÖËÍ¤Î¥Á¥¡¼¥¿¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Î½èÍý¡¢ËÍ¤¬ÎÉ¤¤¥Á¥¡¼¥¿¤·¤Ê¤¤¸Â¤ê¤Ï¤Ä¤Ê¤°¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¤Æ·è¤á¤¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¥é¥ê¡¼¤Ë»ý¤Á¹þ¤ß¤¿¤¯¤Æ¤â»ý¤Á¹þ¤Þ¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤¤Å¸³«¤¬²¿ËÜ¤â¤¢¤Ã¤¿¡×¤ÈÇ®Àï¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
2Ç¯¤Ö¤ê¤Î²¦ºÂÃ¥´Ô¤Ø¤¢¤È2¾¡¡£½à·è¾¡¤ÎÁê¼ê¤Ï¡¢¾¾Åçµ±¶õÁª¼ê¤Ç¤¹¡£¤È¤â¤ËÀ¤³¦¥é¥ó¥¯¥È¥Ã¥×10Æþ¤ê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Á°²óÂç²ñ¤Î½à·è¾¡¤ÇÇÔ¤ì¤¿Ç¯²¼¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¡£¾¾ÅçÁª¼ê¤ÏºòÇ¯WTT¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º ¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È¤òÀ©¤¹¤Ê¤É¡¢¹ñºÝÂç²ñ¤Ç¤âÌöÆ°¤·¤ÆÀ¤³¦¥é¥ó¥¯¤âÂç¤¤¯¿¤Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö2Ç¯Ï¢Â³Æ±¤¸¼ºÇÔ¤Ïµö¤µ¤ì¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃ¤¹Ä¥ËÜÁª¼ê¡£¡Ö1Ç¯¤òÄÌ¤·¤ÆµîÇ¯¤ÎÈà¤è¤ê¤â¶¯¤¤Èà¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤â¤Ã¤È¶ì¤·¤¤»î¹ç¡¢µîÇ¯¤ÎÈà¤Ë¾¡¤Ä¤³¤È¤è¤ê¤âÆñ¤·¤¤¤³¤È¤À¤È»×¤¦¡£¤·¤Ã¤«¤ê¥ê¥Ù¥ó¥¸¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤Þ¤·¤¿¡£